Dragnea merge la Cotrioceni, la consultarile cu Iohannis

- Kelemen Hunor a declarat, marti, ca daca Viorica Dancila va solicita o discutie, liderii UDMR ii vor sta la dispozitie. "Eu nu o cunosc pe Viorica Dancila, nu am nicio informatie despre ea, in afara de declaratia ei prin care ii atragea atentia lui Tudose ca nu face bine ce face (privind steagul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a razgandit. Dupa ce declarase ca el nu va mai merge niciodata la Cotroceni, acum liderul PSD a spus ca nu are de ales și va merge la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, de maine.”Am discutat subiectul acesta astazi. Am spus ca nu voi mai merge la…

- La scurta vreme dupa ce Klaus Iohannis a iesit in fata presei, anuntand ca a acceptat demisia lui Mihai Tudose, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar, dar si ca va chema partidele parlametare la consultari, pentru ca isi doreste o “procedura rapida, care va duce la stabilirea unui nou Guvern”,…

- Useristii se reunesc in sedinta, peste aproximativ o ora, pentru a decide cu ce mandat vor merge la consultarile de miercuri de la Cotroceni. “Il vom asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca USR va sustine orice varianta prin care PSD ajunge in Opozitie”, a transmis Dan Barna, liderul Uniunii Social…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP."Plec cu fruntea sus", a declarat Mihai Tudose, 50 de ani,…

- Analistul politic Bogdan Ficeac apreciaza ca in urma demisiei lui Mihai Tudose s-au limpezit apele in PSD, dar si ca presedintele Klaus Iohannis nu are niciun interes sa respinga propunerea referitoare la viitorul prim-ministru."Am observat ca s-au limpezit apele in PSD, ca nu s-a mers la…

- Liderii PSD urmeaza sa discute, marti, în sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. Citește și: Ce prevede Constituția României în cazul demisiei unui premier "Am decis ca mâine, de la ora 11,00, colegii sa revina în…

- Presedintele PSD recunoaste ca nu a avut mana buna la precedentele nominalizari, astfel incat se bazeaza acum pe inspiratia colegilor. Dragnea sustine ca principalul repros adus lui Mihai Tudose este starea conflictuala pe care a introdus-o in Guvern, dar si intre Executiv si partid. Seful PSD crede…

- Liviu Dragnea nu va propune numele viitorului premier la ședinta de marți a Comitetului Executiv. Presedintele PSD recunoaste ca nu a avut mâna buna la precedentele nominalizari, astfel încât se bazeaza acum pe inspiratia colegilor. Dragnea sustine ca principalul repros adus…

- Pentru postul de premier sunt vehiculate nume precum cel al Vioricai Dancila, al Liei Olguta Vasilescu sau cel al vicepremierului Paul Stanescu, acesta anuntand insa inca de saptamana trecuta ca nu isi doreste functia de premier, scrie News.ro. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni seara,…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, sosește marți la București, insotit de reprezentantii a peste 30 de companii japoneze. Sosirea lui Shinzo Abe vine intr-un moment cum nu se poate mai nefericit. Premierul Romaniei, Mihai Tudose, și-a dat demisia in cursul serii anterioare, iar Guvernul urmeaza sa fie…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat „Din moment ce PSD si-a retras sprijinul politic, e absolut normal sa plece Tudose,…

- Mihai Tudose si-a inaintat demisia Mihai Tudose si-a înaintat demisia din functia de prim-ministru dupa ce Comitetul Executiv al PSD a decis luni sa îi retraga sprijinul politic. Hotarârea a fost adoptata cu 60 de voturi "pentru", 4 abtineri si 4 voturi "împotriva".…

- Niculae Badalau s-a abținut de la vot in ședința CEx PSD din 15 ianuarie. Președintele executiv al PSD a spus ca, in opinia sa, Guvernul a incheiat anul 2017 satisfacator. „Eu m-am abtinut in aceasta seara. Am considerat ca acest Guvern a inchis anul 2017 satisfacator. Chiar presedintele Liviu Dragnea a…

- Drganea: Nu m-am gandit sa demisionez Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntand in consecinta ca isi va depune mandatul. Liviu Dragnea: Nu cred ca presedintele este fericit, dar cred ca va respecta Constitutia…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea a strans 30 de semnaturi de la liderii PSD din teritoriu pentru demiterea lui Mihai Tudose, in timp…

- Mihai Tudose e in razboi deschis cu Liviu Dragnea! Ruptura e totala intre premier și șeful PSD, despre care Tudose spune ca nu e ca Dragnea, care ”am taiat porci pe acolo și a carat sticle de vin” la cei din Servicii. Insa, Tudose risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu, adica sa fie demis in urma…

- Avocatul Gheorghe Piperea, fost consilier al premierului Mihai Tudose, intervine in scandalul momentului din PSD, vorbind despre demisia lui Liviu Dragnea. Acesta susține ca aceasta tema va „mai polua mult și bine agenda publica” și ca singurul beneficiar este Klaus Iohannis, „actualul și viitorul…

- Actualul sef al Directiei Generale Anticoruptie, chestorul Catalin Ionita, cel considerat la doar 41 de ani ca avand cea mai promitatoare cariera din sistem in fata sa, a fost total compromis prin expunerea sa in razboiul total dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, care se poarta in aceste zile pe frontul…

- Dupa un an in care doar debilitatea extrema a Opoziției le-a permis sa pastreze guvernarea caștigata la alegerile din 2018, social-democrații se joaca in continuare cu focul. Confruntarea dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose are șanse mici sa se finalizeze in scurta vreme cu o victorie categorica dar…

- Jurnalistul Ion Cristoiu analizeaza discrsul din mesajele de Sarbatori ale principalilor lideri politici. Despre Klaus Iohannis, Cristoiu susține ca ne-a transmis un mesaj asemanator cu un banal ”La mulți ani!”, trimis automat de un robot. In schimb, Cristoiu a explicat ca Liviu Dragnea și Mihai…

- Un cunoscut afacerist american de origine romana trage un semnal de alarma si il critica dur pe seful statului dupa ce a promulgat legea bugetului pentru 2018. George Mioc il acuza pe Klaus Iohannis ca a criticat legea de ochii lumii, prin promulgarea legii el fiind, de fapt, solidar cu Liviu Dragnea,…

- Iata ca premierul Mihai Tudose se dovedeste o “nuca” mai greu de spart nu doar pentru Liviu Dragnea, dar si pentru ceilalti influenti lideri ai PSD-ului care trageau mai mult sau mai putin pe ascuns sperante ca, la adapostul “conflictului inghetat” dintre seful partidului si cel al guvernului, isi puteau…

- Mai multi politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea, au ales, sau asta au spus ei cel putin, ca isi vor petrece in tara sarbatorile de iarna, in cel mai pur stil traditional romanesc, alaturi de familie, rude si prieteni, potrivit...

- Presedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, a declarat ca la mitingul organizat pe 9 decembrie vor fi prezenti in jur de 30.000 de oameni, afirmand ca USR si PNL nu au reusit sa stranga decat 700 de manifestanti, iar oamenii vor putea sa spuna cine ii reprezinta. ”Din cate am inteles,…

- Daca romanii au sarbatorit pe 1 Decembrie 99 de ani de la Marea Unire, PSD a marcat prima zi a dezbinarii asumate dintre presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. In timp ce liderul partidului n-a fost prezent nici la parada oficiala, nici in multime, premierul s-a intretinut amical…

- Mai multe proteste au fost anuntate pe retelele de socializare pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf, sub titlul ”Ne cerem…

- "Romania este in situatia in care risca sa deterioreze niste relatii pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. As pleca de la continutul comunicatului purtatorului de cuvant al Departamentului de stat. Prin acest comunicat nu se interzice discutarea acestor…

- Dragnea respinge invitatia lui Iohannis de a asista la parada de 1 Decembrie: Nu o accept, nu cred in ea Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca nu va accepta invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a asista la parada militara prilejuita de Ziua Nationala, Dragnea precizand ca nu crede…

- Turcan: Plecati sa va sustineti seful la DNA? Guvernul actioneaza impotriva interesului national Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a criticat, miercuri, plecarea din sala a mai multor parlamentari PSD-ALDE, de la dezbaterea motiunii de cenzura, intrebandu-i daca merg sa isi sustina liderul…

- Klaus Iohannis i-a invitat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu la recepția de la Cotroceni de anul acesta, dar și la parada de 1 Decembrie. Invitațiile au fost trimise de catre Administrația Prezidențiala și vor ajunge atat la președintele Senatului, cat și la președintele Camerei Deputaților.…

- Dupa mai bine de trei ore de discutii la Palatul Victoria, medicii de familie nu au reusit sa ajunga la un acord cu premierul Mihai Tudose si cu vicepremierul Marcel Ciolacu.Citeste si: Klaus Iohannis, gest NEASTEPTAT. Pe cine invita Administratia Prezidentiala la parada de 1 Decembrie - VIDEO…

- Dupa ce mai mulți primari din țara au anunțat ca vor da in judecata Guvernul si vor cere instantei sa nu se aplice ordonanta cu privire la modificarile Codului Fiscal, premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea au sustinut, vineri, ca nu exista motive pentru ca taxele locale sa fie majorate…

- Daca pana la momentul de fata, dupa ce se aflase ca Liviu Dragnea este din nou in vizorul procurorilor anticoruptie, fusese anuntata o prima reactie de la Cotroceni, prin vocea purtatorului de cuvant, de aceasta data s-a aflat un punct de vedere exprimat chiar de catre Klaus Iohannis. Intrebat pe tema…

- Guvernul PSD-ALDE a modificat, prin ordonanta de urgenta si impotriva avertismentelor tuturor - de la sindicate la investitori, de la ambasadori la presedintele Klaus Iohannis - Codul Fiscal. La cateva zile dupa, timp in care Liviu Dragnea a anuntat ca s-a lucrat la modificari, ordonanta a fost publicata…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica, ca protestatarii nu detin cel mai probabil toate informatiile in ceea ce priveste modificarile la Codul fiscal facute de catre Guvernul condus de Mihai Tudose.

- Jurnalistul Ion Cristoiu analizeaza recenta criza politica, generata de recenta modificare a Codului Fiscal. El susține ca asemeni altor romani nu a ințeles mare lucru din punct de vedere al masurilor financiare, insa politic PSD arata ca un ”organism fara cap”, care și-a pierdut cea mai importanta…

- Un nou protest se anunta in Piata Victoriei, la doar cateva ore dupa incheierea celui desfasurat chiar in timpul sedintei de Guvern in care Executivul a adoptat controversatele masuri fiscale. Protestul de miercuri seara va incepe la ora 19:00 si se numeste "In strada azi! Guvernul a adoptat…

- Mihai Tudose si Liviu Dragnea le-au promis primarilor ca banii pe care bugetele locale ii pierd ca urmare a reducerii impozitului pe venit vor fi subventionati de Guvern. Problema e ca sunt sanse foarte mici ca Executivul sa dispuna de acesti bani in 2018. Si chiar daca va exista aceasta compensare,…

- Este sedinta de urgenta a coalitiei de guvernare, luni dupa-amiaza, dar fara ALDE. Președintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose sunt la Vila Lac 1, unde discuta despre Codul Fiscal care ar putea arunca România în aer. În acelasi timp, Calin Popescu…

- Surse guvernamentale au declarat pentru agentia de presa MEDIAFAX ca Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, cand era anuntata discutarea propunerilor de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Pana la ora transmiterii acestei stiri, nu se primisera toate avizele necesare,…

- Interpretarea lui Dragnea, dupa criticile presedintelui: Iohannis sustine masurile „noastre” Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca, in opinia sa, presedintele Klaus Iohannis nu a criticat masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte, el afirmand ca seful statului sustine aceste…

- "Pozitia federatiei SANITAS este cea stabilita de Consiliul National din 26 octombrie, atunci cand am decis necontinuarea actiunilor de protest, avand in vedere revendicarile SANITAS. Noi ne continuam negocierile cu Guvernul, respectand principiile pe care le-am stabilit in data de 26 octombrie.…

- "Cine nu intelege la nivel de Ministerul Energiei si la nivel de Guvern ca tot ce inseamna Complexul Energetic Hunedoara, ce inseamna Complexul Energetic Oltenia, ce inseamna mineritul si evident producerea de elergie electrica pe baza de grupuri pe carbune va trebui sa isi caute loc de munca, in…

- Liviu Dragnea a implinit, sambatap, 28 octombrie, 55 de ani, iat presedintele Klaus Iohannis i-a trimis un aranjament de orhidee, cu mesajul "La multi ani!". Felicitarea era semnata personal de Klaus Iohannis, anunta stiripesurse.ro. Liviu Dragnea a implinit 55 de ani. Colegii s-au inghesit…

- Noi dezvaluiri bomba ies la iveala dupa ce PSD s-a confruntat cu o noua criza politica. Liviu Dragnea ar fi pierdut pozitia de lider in cadrul partidului si nu ar mai controla "butoanele guvernarii". Locul nu i-a fost luat, insa, de premierul Mihai Tudose, cum ar presupune unii. Din contra, scriu…