Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca se va intalni duminica seara cu liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si a subliniat ca el vrea ca PSD-ALDE sa pastreze guvernarea. "Acum merg sa vorbesc cu el, da", a declarat Liviu Dragnea, la plecarea de la sediul PSD, intrebat daca se va intalni cu presedintele ALDE in aceasta seara. Intrebat daca va merge la sediul ALDE, el a precizat: "Il sun sa vad unde sunt, s-ar putea sa fie in alta parte". In legatura cu urmatoarea reuniune a CEx al PSD, Dragnea a spus: "Eu vreau saptamana asta (saptamana viitoare - n.r.) ". El a precizat ca vrea ca PSD-ALDE…