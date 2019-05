Museum of Senses Constanta a primit vizita copiilor din centrele de plasament

In programul Copii cu Viitor, Museum of Senses Constanta Muzeul Simturilor a fost vizitat de mai multe grupe de copii si tineri institutionalizati.Acestia au avut parte de aventuri oferite de spatiile ingenios construite in acest muzeu cu totul special.… [citeste mai departe]