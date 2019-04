Amir lanseaza Wasary, o piesa despre fuga dupa iluziile care i-a dezbinat familia

Amir, singurul artist din Romania care canta in stil pop oriental, lanseaza Wasary, o piesa despre fuga dupa iluzii pe care o dedica familiei lui numeroase, impartite in mai multe colturi ale lumii pe care in vremurile acestea doar muzica… [citeste mai departe]