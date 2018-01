Dragnea: Le-am reprosat azi unor ministri faptul ca au plimbat minciuna dintr-o parte in alta

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate "careia sa-i pese de guvernarea...

- "In aceasta seara, președintele Klaus Iohannis a caștigat un nou mandat. Nu este de mirare ca PSD-ul joaca atat de prost, pentru ca luptele securiștilor din interiorul PSD-ului sunt atat de mari, incat nici ei pe ei nu se mai recunosc. Șeful partidului a clacat in seara asta, din punctul meu de vedere,…

- Dragnea, dupa CEx: Le-a spus colegilor despre ”un personaj veninos dintr-o instituție romaneasca, care a facut foarte mult rau și face in continuare; Nu va mai face, a spus liderul PSD, precizand ca de data aceasta, partidul iși va lua masurile de siguranța. ”Colegilor mei din partid le-am spus despre…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu va participa la ședința de marți a PSD, unde se va decide noul premier, a anunțat luni, la Antena 3, Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al partidului. ”Liviu Dragnea nu va participa marți, la ședința de la ora 11. Va sta în cladire…

- Ședința Comitetului Executiv Național al PSD dureaza deja de aproape patru ore, fara sa se fi ajuns la un consens. Dupa ce mai mulți „baroni” au cerut demisia premierului Tudose, tabara celor „neutri”, din care fac parte reprezentanții Capitalei, genereaza un scandal.Cațiva membri din CEx…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește news.ro. Ulterior…

- Seful PSD Sector 3, Robert Negoita, a declarat, inainte de a intra in sediul partidului, ca, daca informatia potrivit careia 30 de presedinti de organizatii judetene ale PSD au semnat in biroul lui Liviu Dragnea o cerere de retragere a sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose , acest lucru…

- Catalin Ivan a afirmat ca discursurile frumoase și laudelor imparțite intre Liviu Dragnea și șefii de organizații locale social democrate sunt pregatite "ca pe vremuri", facand referire la perioada de dinainte de decembrie 1989. Catalin Ivan: Liviu Dragnea de cateva luni bune nu mai conduce…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a scris, pe Facebook, ca se asteapta ca in CExN al PSD social-democratii sa discute mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent.

- O neobisnuita disputa a aparut intre primul ministru si ministrul de Interne. Obiectul disputei este, la randul sau, neobisnuit. Mihai Tudose a acuzat-o pe Carmen Dan ca l-a mintit. Precizand ca el nu mai poate lucra cu un om care il minte, premierul i-a sugerat in mod public sa-si dea demisia. A mai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, ca nu exista tabere in PSD si ca scandalul despre care vorbeste presa este "mult mai mic decat se vede". Reamintim ca, in ultima perioada, partidul condus de Dragnea s-a confruntat cu o serie de scandaluri interne. Dragnea a facut și o scurta…

- Mihai Tudose e in razboi deschis cu Liviu Dragnea! Ruptura e totala intre premier și șeful PSD, despre care Tudose spune ca nu e ca Dragnea, care ”am taiat porci pe acolo și a carat sticle de vin” la cei din Servicii. Insa, Tudose risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu, adica sa fie demis in urma…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a participat joi la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca este nevoie de democratizarea vietii interne de partid, iar administratia centrala trebuie restructurata. El a mai mentionat ca au fost niste pauze in desfasurarea sedintelor BPN al PSD, dar ca problema s-a rezolvat ”operativ” la Comitetul…

- Tot mai multi oameni din PSD au inceput sa se intrebe cum ar arata partidul fara Liviu Dragnea. Dar social-democratii nu au in prezent oameni capabili sa isi asume conducerea partidului, spune sociologul Alin Teodorescu. Singura varianta posibila ar putea fi actualul președintele executiv al PSD, Niculae…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres.Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Aproximativ 400 de persoane au marsaluit duminica seara pe strazile din centrul municipiului Cluj-Napoca in semn de protest fata de modificarile aduse in Parlament la Legile Justitiei si impotriva Guvernului.Oamenii s-au adunat in centrul orasului, unde au stat aproximativ o ora, iar apoi…

- Cel putin 18 persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, inclusiv civili, intr-o explozie in orasul Idlib, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), potrivit Reuters.OSDH a precizat ca explozia s-a produs la sediul unei miscari de opozitie, scrie news.ro.…

- Cozmin Gușa a explicat, intr-o intervenție la Realitatea TV, de ce nici Gabriela Firea, nici Calin Popescu Tariceanu nu pot fi prezidențiabilii PSD.Gabriela Firea și Calin Popescu Tariceanu sunt vehiculați drept prezidențiabili, dar nu au șanse sa fie nominalizați, spune Cozmin Gușa. Citește…

- Cateva sute de persoane participa, duminica seara, la un protest in municipiul Cluj-Napoca, oamenii scandand, intre altele, ”Justitie, nu coruptie”, ”Nu vrem sa fim condusi de hoti”, ”Legea-i a poporului, nu a dictatorului”.Protestatarii s-au strans la Monumentul Memorandistilor din muncipiu,…

- Liviu Dragnea a declarat, joi seara, la Romania TV ca ar putea discuta, daca va fi nevoie micșorarea numarului de ministere din guvern, cu toate ca nu are niciun element care sa-l determine sa spuna cu un anumit ministru trebuie remaniat.

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- "Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 instituie un nou tip de unitati de invatamant preuniversitar, invatamantul agricol preuniversitar. Aceste noi reglementari impun, insa, o reanalizare de catre Parlament atat sub aspectul corelarii acestora cu actualele…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca proiectul de buget are "cateva zone discutabile". Seful statului a afirmat intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar ca nu se pronunta acum in acest caz.

- Seful PSD Liviu Dragnea, creierul din umbra al modificarilor aduse legilor justitiei, s-a facut nevazut de câteva zile, în plin scandal legat de noul asalt pe justitie, desi trebuia sa conduca de la prezidiul Camerei Deputatilor sedinta de plen de

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a obtinut o victorie foarte importanta in fata procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Liderul Camerei Deputatilor iși poate folosi doua treimi din indemnizația neta de 11.000 de lei pe care o incaseaza lunar ca șef al Camerei Deputaților.Citește și:…

- Europarlamentarul Siefgried Mureșan a reacționat in scandalul iscat in jurul modificarilor Legilor Justiției, schimbari fața de care Departamentul de Stat al SUA s-a aratat ingrijorat și a solicitat Parlamentului Romaniei sa nu le adopte. El a spus ca poziția Statelor Unite este „una absolut corecta…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a facut, joi, o ampla analiza a scenei politice din Romania la momentul actual, comentand și afirmația premierului Tudose ca "nu intelege conceptul de stat paralel".

- Liviu Dragnea spune ca a vorbit cu pensionarii PSD și despre dosarul Tel Drum. Șeful PSD a raspuns astfel, nervos, unei intrebari a jurnaliștilor, dupa ce a participat, impreuna cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu la o intalnire cu pensionarii social-democrati, chiar in timp ce in plenul Parlametului…

- Surse au declarat pentru Romania TV ca avocatii presedintelui PSD vor sa depuna cat mai curand o cerere de recuzare pe numele procuroarei de caz, Alexandra Lancranjan. Motivul? Procuroarea ar fi incompatibila, avocatii acuzand-o ca ar avea legaturi apropiate cu oameni care s-au declarat impotriva lui…

- Dragnea: Proiectul de buget pe 2018 ar putea veni in Parlament pe 29 noiembrie Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a precizat, marti, ca proiectul de buget pe 2018 ar putea veni in Parlament pe 29 noiembrie, el mentionand ca acesta va intra in dezbaterea comisiilor de Buget-Finante…

- Catalin Ivan a afirmat intr-o postare pe Facebook ca plecarea eurodeputatului Sorin Moisa din PSD este o pierdere imensa pentru stanga romaneasca si europeana si ca nici un partid responsabil nu si-ar permite sa piarda un asemenea om.

- Razboi total intre fostul si actualul sef al Partidului Social Democrat. Victor Ponta l-a 'facut praf' pur si simplu pe presedintele Camerei Deputatilor. Deputatul rade de Dragnea si una dintre ultimele sale dezvaluiri, cea despre Lucian Pahontu, șeful SPP. Dragnea l-a acuzat pe seful SPP ca incearca…

- Bomba sta sa explodeze la PSD, dupa ce chemarea lui Liviu Dragnea la DNA a provocat un recul fara precedent. Eugen Teodorovici, care a fost acuzat ca l-a denunțat pe Dragnea la DNA, iese la atac și spune ca nimic din ceea ce se afirma nu este adevarat.

- Liviu Dragnea a fost sustinut de cateva zeci de pesedisti astazi, in fata DNA. Seful PSD a devenit suspect in dosarul Tel Drum, iar in afara institutiei mai multi oameni din Guvern si din partid l-au aclamat si i-au clamat nevinovatia. Dupa aceasta descindere a PSD-istilor, surse din Guvern s-au…

- "Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om, haituit acum de sistemul care pana acum l-a protejat si i-a fost partener? De ce nu demisioneaza dl Dragnea, pentru a putea sa-si probeze nevinovatia si, in plus, sa demonstreze cu glorie ca prezumtia de nevinovatie…

- Liviu Dragnea s-a prezentat, luni dimineața, la sediul DNA, unde a fost întâmpinat cu aplauze de catre mai mulți parlamentari și senatori PSD, dar și de simpatizanți ai partidului.Șeful PSD se pare ca este vizat acum într-un nou dosar la DNA, privind compania Tel…

- Chiar daca au fost mult mai puțini decat duminica precedenta, protestatarii au strigat lozinci impotriva Guvernului Tudose. „PSD, ciuma roșie – Dragnea nu te vrem, ieși afara din sistem – DNA sa vina sa va ia – Uniți salvam toata Romania – Rezistam și nu cedam – Liviu Dragnea nu fii…

- ”O revenire cel putin spectaculoasa si surprinzatoare a lui Sorin Grindeanu in prim planul vietii publice. Nu mai demult, in ochii aceleasi majoritati care azi l-a reabilitat pe Grindeanu, era un incompetent si un om al sistemului. Miracol! Dupa 4 luni de zile, Sorinel s-a facut bine. Nu mai este…

- Ministrul de Finante, Ionus Misa, unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, a anuntat ca ordonanta de urgenta privind modificarea Codului Fiscal, care presupune trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat, va fi adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului. De dimineata, premierul Tudose…

- Primarul PSD din comuna sibiana Carța, Cristian Magheru, le-a ținut, miercuri, premierului social-democrat Mihai Tudose și președintelui PSD, Liviu Dragnea, un discurs fara ocolișuri despre situația reala a Romaniei, cea de la firul ierbii. Organizația județeana PSD l-a laudat pe acesta pentru curajul…

- Președintele PSD a fost ironic la adresa președintelui. "Da, foarte bine ca a readus in discuție referendumul pe temele justiției. Ii doresc succes. Pana la urma, daca ne mai da inca voie sa legiferam in Parlament, o vom face. Cand ne va interzice legiferarea in Parlament o sa ne predam,"…

- „Din pacate, o idee generoasa care a fost lansata cu multi ani in urma - legea ajutoarelor sociale - a avut si efecte nedorite, in sensul ca sunt multi cetateni romani activi care pot munci si care prefera sa se multumeasca doar cu ajutoarele sociale, in conditiile in care foarte multe companii din…

- Prima vizita in teritoriu anuntata in sedinta de guvern de catre premierul Mihai Tudose si efectuata alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut loc la Sibiu, dar nu in sediul de partid, ci la un hotel de cinci stele. Locul de desfasurare a fost schimbat in ultimul moment din cauza catorva protestatari…

- Șeful USR, Dan Barna, spune intr-un interviu pentru HotNews.ro ca ar vrea ca Uniunea sa iasa din „logica asta de ONG cu parlamentari” și sa intre in logica „unui partid politic cu obiective politice clare”. „Nicușor Dan ar trebui sa vina in USR sau sa se alature USR-ului tocmai pentru a pregati in mod…

- Fostul premier tehnocrat, Dacian Cioloș, l-a acuzat de minciuna pe Liviu Dragnea, dupa ce acesta a declarat, luni, ca a cerut premierului Tudose, care a fost de acord, sa prelungeasca si pentru 2018 finantarea de la buget pentru tratamentele supravietuitorilor din Colectiv. De asemenea, și fostul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este sarbatorit, luni seara, la restaurant Club Floreasca din Capitala, unde se afla alaturi de mai multi colegi de partid.Unul dintre cei care va participa la petrecere este presedintele Comisiei de munca din Camera Deputatilor, Adrian Solomon, care a recunoscut,…

- Victor Ponta considera ca legea recursului compensatoriu care a intrat in vigoare joi si care prevede ca pentru fiecare 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare fiecare detinut va beneficia de sase zile considerate efectuate, este o decizie „absolut aberanta”, care are efecte inacceptabile,…

- Sefii PSD si ALDE, respectiv Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se fla, la aceasta ora in sedinta la Parlament. La intrevederea la care se asteapta sa se discute, printre altele, aspecte ce tin de proiectul de buget pentru anul viitor, e prezent si prim-ministrul Tudose. De alfel, acest subiect…