Dragnea, la povesti si-un gratar cu oierii din Poiana Sibiului

- Ipostaza inedita in care a fost surprins Liviu Dragnea. Liderul PSD și ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-au aflat, sambata, la Poiana Sibiului, unde au avut o intalnire cu crescatorii de oi din...

- In timp ce Klaus Iohannis era prezentat sustinatorilor PNL de catre Ludovic Orban drept un stejar care tine piept ciumei rosii, in Piata Victoriei din Capitala, la Sibiu, Liviu Dragnea petrecea la un gratar in cadru restrans, cu Petre Daea si cativa oieri din Poiana Sibiului.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-au aflat, sambata, la Poiana Sibiului, unde au avut o intalnire cu crescatorii de oi din zona. Seful PSD a supravegheat friptura de oaie, pe gratar si a facut mamaliga pentru bulzul ciobanesc. Aflat in campanie electorala, Dragnea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a criticat, joi, in localitatea Calarasi, pe cei care se plang de pretul mare al rosiilor romanesti. "Va spun cum fac eu. Decat sa cumpar 8 rosii cu gust de rumegus, de afara, mai bine mananc 4 rosii sanatoase si gustoase din Romania si sunt mult mai castigat", a spus el.…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, la Craiova, ca PSD „s-a facut inca o data de ras” cu propunerile pentru portofoliile remaniate, mai ales in privința celui de la Justiție.„Tudorel Toader cu Nicolicea (la Ministerul Justiției – n.r.) e ca si cum…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, joi, la Craiova ca PSD „s-a facut de râs înca o data”, cu numele propuse pentru portofoliile remaniate, iar a-l schimba pe Tudorel Toader cu Eugen Nicolicea la Ministerul Justiției este „ca si cum l-ai schimba pe Dragnea cu ta-su”,…

- Cu toate probleme medicale si cele din Justitie, Dragnea pare ca nu este afectat de deciziile presedintelui Klaus Iohannis. Liderul PSD a sustinut, ieri, ca desi Iohannis il vrea in puscarie e ”devreme” sa se bucure. ”Am inteles ca Iohannis vrea sa intru in puscarie ca sa doarma linistit. Klaus, poate…

- Minciuna e o arta, Dragnea e un carpaci. Chiar in ziua in care avea loc protestul pentru autostrazi, initiat de un carciumar sucevean, Dragnea a anuntat ca au inceput sapaturile la nu stiu ce autostrada spre Moldova. Jenibil! Liderul amfibiu si vascos ar putea face autostrada doar de la el din curte…