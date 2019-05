Stiri pe aceeasi tema

- ''La Parchetul General este o sesizare de la SRI in care mi s-a spus ca Dragnea și cei din PSD vor sa boicoteze referendumul. Eu daca spun ca merg sa votez la referendum și spun și da, ma ia ca in 2012. Daca spun ca eu nu merg la referendum, nu votez, atunci se spune ca eu boicotez referendumul.…

- Liderul PNL Ludovic Orban sustine ca „este absolut revoltator si scandalos“ ca Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) nu promoveaza public nicio campanie de informare si incurajare a participarii romanilor la referendumul pe Justitie declansat de presedintele Klaus Iohannis. „Va solicit sa incetati…

- Reprezentanti Parchetului General au declarat ca nu a fost inregistrata nicio sesizare referitoare la boicotarea Referendumului din 26 mai, pe care SRI-ul ar fi facut-o impotriva sefului PSD, conform declaratiei acestuia.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, marti, ca nu cunoaste subiectul ordonantei de urgenta de modificare a Legii referendumului pe care Guvernul intentioneaza sa o adopte in sedinta de miercuri. Intrebat in legatura cu ordonanta de modificare a Legii referendumului, care se refera…

- USR considera ca referendumul anuntat de Klaus Iohannis va confirma ceea ce romanii au anuntat deja ca vor in numar foarte mare, respectiv o tara "fara penali in functii publice". Presedintele USR Dan Barna a declarat, in direct la Libertatea, ca este convins ca pragul la referendum va fi atins. "Noi…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a raspuns cu ironie presedintelui Klaus Iohannis, dupa anuntul privind cele doua teme de la referendum. "Daca astea sunt intrebarile, votez si eu la referendum!", a afirmat Dragnea, la o intalnire informala cu jurnalistii, potrivit Realitatea TV.

- Presedintele organizatiei judetene a PNTCD Salaj, Anton Criste, critica in termeni duri alianta decisa de presedintele Aurelian Pavelescu cu PSD pentru alegerile europarlamentare. Intr-un comunicat de presa remis redacției noastre vineri, conducerea PNȚCD Salaj se arata indignat de alianța pe care liderul…