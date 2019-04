Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de judecata a fost suspendata pentru 30 de minute, in cazul lui Liviu Dragnea. Avocatii au facut o cerere de recuzare pe numele magistratului Simona Encean pe motiv ca sotul acesteia ar fi mare sustintor al PSD. Judecatoarea nu ar fi impartiala si nu ar avea niciun drept sa judece, sustin sursele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este citat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi reaudiat in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, conform agerpres.ro. Totodata, la acest termen,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este citat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi reaudiat in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Totodata, la acest termen, ar putea fi audiati…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie reia, luni, judecarea dosarului DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. https://www.romaniatv.net/instanta-suprema-reia-judecarea-dosarului-lui-dragnea_461577.html

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, informeaza Agerpres.roUn complet de cinci judecatori…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 18 februarie, dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Presedintele completului, Luciana Mera, a anuntat ca toate dosarele aflate la completul…