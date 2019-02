Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a reactionat ironic atunci cand a fost intrebat daca Romania ar trebui sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi pentru postul de procuror european. „Dar ce, suntem la Eurovision? Nefiind Eurovision, nu vreau sa vorbesc despre sustinerea nimanui. Trebuie sa fie niste candidati respectabili.…

- Reactii politice la punerea sub acuzare a Laurei Codruta Kovesi Laura Codruta Kovesi. Foto: Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca actiunea Sectiei speciale de anchetare a magistratilor împotriva fostului procuror sef al DNA, Laura Codruta Kövesi,…

- Publicația The Guardian relateaza despre incercarea Romaniei de a-și sabota propriul candidat, Laura Codruta Kovesi, pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European. Personajul care incearca sa impiedice alegerea fostei șefe a DNA este chiar cel care a obținut demiterea ei, adica ministrul Justiției…

- PNL il someaza pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa inceteze orice opozitie in Consiliul JAI la candidatura Laurei Codruta Kovesi la Parchetul European, a declarat, joi, presedintele PNL Ludovic Orban. "Oricine va milita impotriva acestui proiect si acestei sanse extrem de mari pe care…

- Presedintele PSD a comentat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Parlamentului, prezenta la sedinta de Guvern a lui Klaus Iohannis. "Fiecare om in Romania inca are dreptul sa se faca de ras cat doreste. In viziunea mea, s-a facut de ras. In primul rand nu avea ce sa caute…

- Liderul PSD Liviu Dragnea le-a cerut, duminica, ministrului Justitiei, Tudorel Toader si lui Mircea Draghici si lui Florin Iordache ca, imediat dupa Anul Nou, sa depuna plangere penala pe numele lui Klaus Iohannis, pentru inalta tradare. „Iohannis tradeaza interesele Romaniei. Spune de foarte mult ca…

- Klaus Iohannis lanseaza luni un atac la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea! Președintele a declarat, la 29 de ani de la Revoluție, ca memoria martirilor este intinata de incercarile disperate ale unor infractori, in frunte cu Liviu Dragnea, de a impune amnistia și grațierea și ca Romania nu se va…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca discursul liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost “delirul unui dictator nebun” care este capabil sa condamne Romania la “cea mai intunecata perioada a sa”. “Am urmarit profund ingrijorat delirul unui dictator nebun capabil sa condamne Romania la cea mai intunecata…