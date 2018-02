Dragnea, ironic si superior: Valcov "trebuie omorat azi, acum"

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu i-a adresat un mesaj lui Liviu Dragnea pe Facebook, facand referire la Darius Valcov. "Daddy, e groasa (MA) cu Valcov Dragnea, intelege ca mentinerea lui Darius Valcov in functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului nu este posibila. Este adevarat ca aceasta condamnare…

- Fostul presedinte Traian Basescu iese la inaintare cu un nou comentariu acid, dupa ce Darius Valcov a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare. Si de aceasta data, mesajul ii este adresat tot presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Daddy, e groasa (MA) cu Valcov Dragnea, intelege…

- Intrebat de jurnalisti daca Darius Valcov, consilier de stat in Guvernul Dancila, ar trebuie sa demisioneze dupa ce a fost condamnat la 8 ani de inchisoare in prima instanta, Dragnea a comentat, ironic: "trebuie omorat azi”. Calin Popescu Tariceanu spune ca e decizia lui Valcov ce va face in continuare,…

- Liviu Dragnea a devenit ironic cand a fost intrebat despre cazul Darius Valcov și daca consilierul ar trebui sa iși dea demisia dupa ce a primit o condamnare cu executare in prima instanța. Dragnea a mai precizat și ca ii pare rau pentru problemele pe care le are social democratul dar decizia de demitere…

- UPDATE: "Nu-i dau sfat domnului Darius Valcov. E o condamnare in prima instanta, nu sunt jurist, nu sunt avocat. Mi-este greu sa comentez o astfel de decizie, in schimb am o parere de rau. Pana la decizia definitiva mai este. Sunt milioane de romani care au avut in 2017 pensii si salarii mai mari,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, ironic, ca Darius Valcov "trebuie omorat azi, acum", dupa ce a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare. Intrebat la Palatul Parlamentului cum comenteaza faptul ca Darius Valcov, angajat la Guvern, a fost…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, ironic, ca Darius Valcov "trebuie omorat azi, acum", dupa ce a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare, informeaza Agerpres.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost solicitat, vineri, de jurnalisti, sa comenteze situatia consilierului de stat in aparatul premierului, Darius Valcov, condamnat la opt ani de inchisoare, decizia nefiind definitiva, el precizand, ironic, ca acesta trebuie "omorat" si "impuscat".

- Prima reacție a lui Liviu Dragnea, dupa condamnarea lui Valcov la 8 ani de inchisoare: ”Trebuie omorat azi, acum, impușcat!”. Președintele PSD a facut declarația vineri, la Parlament, inainte de ședința Birourilor Permanente reunite ale Legislativului. Dragnea a spus ca va face declarații dupa aceasta…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, ironic, ca Darius Valcov "trebuie omorat azi, acum", dupa ce a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare. Intrebat la Palatul Parlamentului cum comenteaza faptul ca Darius Valcov, angajat la Guvern, a fost condamnat la…

- Disputa din Parlament dintre PNL și PSD da naștere unor izbucniri nervoase. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut o astfel de izbucnire, dupa un discurs al Ralucai Turcan.In plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților se discuta despre formarea unei Comisii de ancheta…

- Amanarea dezbaterilor referitoare la proiectul de lege privind Casa Regala, aflat la Senat, este legata de faptul ca se poarta discutii privind infiintarea prin lege a unei institutii numita Casa Regala, a precizat marti presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intrebat, la Parlament,…

- Anca Alexandrescu, consiliera de imagine a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost numita consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului…

- Biroul permanent al Senatului este convocat la ora 10,30, grupurile parlamentare se vor intruni de la ora 11,00 si prima sedinta de plen va avea loc incepand cu ora 12,00. Decizia de convocare a Senatului in prima sesiune ordinara a acestui an a fost semnata pe 25 ianuarie de presedintele…

- Darius Vâlcov nu detine o functie de conducere în partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru România, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate…

- Parlamentarii se intorc din vacanța. Grupurile parlamentare ale majoritații PSD-ALDE s-au reunit, miercuri, la Parlament pentru a stabili prioritațile pentru noua sesiune legislativa. Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat ca vrea va aleșii sa fie mai vizibili in presa locala, iar ALDE pregatește legea…

- Darius Valcov nu detine o functie de conducere in partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru Romania, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate din PSD. "Darius…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca Darius Valcov - care a fost numit consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului - a lucrat tot timpul la Guvern si sprijina in continuare Executivul, adaugand ca acesta este un "om liber". "Darius Valcov a fost…

- Schimbarea lui Mihai Tudose a survenit in urma unei stari de tensiune dintre guvern si PSD, pe de o parte, si intre guvern si coalitia de guvernare, in ansamblu, a declarat luni presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. El a reamintit ca demisia lui Mihai Tudose a…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a sustinut luni, inaintea reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, ca la cabinetul lui Liviu Dragnea de la Parlament s-au strans semnaturi de la liderii organizatiilor judetene ale PSD, el considerand ca acest lucru este "profund in neregula" si "profund…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca persoanele condamnate penal sau aflate in curs de cercetare penala nu ar trebui sa ocupe functii de conducere in institutii ale statului, aluzie la faptul ca al doilea si al treilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, cu…

- Fostul si actualul presedinte al PSD au fost audiati la DNA Ploiesti, in ancheta ce-l vizeaza pe Valeriu Zgonea. Declaratiile de martori date de Victor Ponta si Liviu Dragnea apar in dosarul trimis instantei de judecata, in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor e acuzat de trafic de influenta.…

- Autoritatile romane ar trebui sa se gandeasca serios sa mute Ambasada Romaniei in Israel la Ierusalim, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada…

- "Palatul Elisabeta este proprietatea statului roman si prin proiectul pe care l-am depus nu se schimba statutul juridic al Palatului Elisabeta. Pana la moartea regelui a fost dat in folosinta familiei regale si propunerea pe care am facut-o este sa ramana in continuare in folosinta, nu in proprietate.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie…

- PNL cere, din nou, oficial demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si stoparea dezbaterilor pe Legile Justitiei, a declarat, miercuri, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest…

- Totalul indemnizatiilor nete ale deputatilor in luna octombrie a fost de 3.218.846 de lei, cel mai mare salariu fiind de 11.696 de lei, al presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, iar cel mai mic, de 4.576 de lei, al fostului ministru al Tranporturilor, deputatul Razvan Cuc. Potrivit…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a facut o analiza dura dupa ce seful Camerei Deputatilor si seful Senatului au trimis un comunicat drept replica la mesajul Departamentului de Stat american. Iar concluzia ziaristului e clara: statul paralel din Romania este reprezentat de Statele Unite. Ironic,…

- Deputatul PMP Constanta, Robert Nicolae Turcescu, in cadrul declaratiei politice sustinute de la tribuna Parlamentului, a atras atentia asupra faptului ca Liviu Dragnea, condamnat penal, pune in pericol statul de drept, parteneriatul strategic cu SUA, apartenenta la NATO si UE, drept pentru care trebuie…

- Presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au remis un comunicat de presa in care sustin ca ”Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul Departamentului de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma…

- Deputatii USR au depus 5.000 de amendamente impotriva Ordonantei de urgenta a Guvernului referitoare la split TVA, fiind primul filibuster din Romania pe o tema extrem de importanta, anunta un comunicat al formatiunii. 0 0 0 0 0 0 Conform sursei citate, amendamentele USR se intind pe…

- Dragnea, dupa solicitarea presedintelui de a demisiona: Iohannis are aceasta placere, mai pune o parte din sistem pe mine si iar imi cere demisia Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat noua cerere a presedintelui Iohannis de a demisiona de la conducerea Camerei Deputatilor, afirmand ca seful…

- El a mai afirmat ca a fost facut tinta de acestia, de aceasta data urmarindu-se "blocarea Legilor Justitiei". El s-a referit astfel la o informatie care citeaza surse judiciare conform carora suspectii din dosarul 'Tel Drum' sunt asteptati marti la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a…

- Luare de pozitie dura din partea senatoare PNL Alina Gorghiu, la adresa PSD. Aceasta sustine ca social-democratii, in frunte cu Liviu Dragnea, distrug imaginea pe care Romania si-a construit-o cu greu la nivel international. „Am spus inca de saptamana trecuta ca Liviu Dragnea nu mai poate ramane in…

- Curtea de Apel Brasov a mentinut sentinta Tribunalului, iar Mircea Eduard Borzos a fost condamnat la 27 de ani de inchisoare. Sentinta este definitiva. Anul trecut, barbatul si-a strangulat matusa si i-a abandonat trupul pe Transfagarasan. Motivul crimei au fost banii, mai exact o vila si un teren din…

- Ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu a reacționat dur dupa demisia europarlamentarului Sorin Moisa. Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a anuntat sambata, pe Facebook, ca pleaca din PSD, solicitandu-i si liderului partidului, Liviu Dragnea, sa demisioneze de la sefia formatiunii si de la presedintia…

- Așa cum v-am obișnuit, joia este dedicata unei retrospective a celor mai viralizate materiale din spațiul online, cu referire stricta la zona de politic. De la ultima noastra intalnire, de acum o saptamana, Romania s-a pricopsit cu un nou erou, in persoana lui Olaf. Celebrul personaj de animație…

- Deputatul ”mitraliera”, Catalin Radulescu, a reclamat la poliție ca hoți sofisticați i-au furat masina, în valoare de 150.000 de euro. ”Dimineata (marti - n.r), la 10, veneam spre Parlament la comisia de ancheta si eram cu telecomanda, si când…

- Un bloc de lux, a carui valoare e estimata la doua milioane de euro, construit de un misterios ”pensionar”, dar unde locuiește Liviu Dragnea, in București, e in centrul unui cerc infracțional ciudat plasat pe strada Alexandru Constantinescu din București. Pensionarul-gazda al președintelui infractor…

- Mai zilele trecute, pe site-uri și pe televiziuni, a circulat, intocmita dupa metoda de lucru tipica gazetarului roman de școala noua – copy paste, adica - știrea potrivit careia, marți 7 noiembrie 2017, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților,…

- Serviciul de Protecție și Paza a comunicat marți, la solicitarea EVZ, ca SPP iși menține „neutralitatea in ceea ce privește factorii politici", ca militarilor le este interzis sa faca politica și ca nu comenteaza afirmațiile facute de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, referitoare la directorul…

- Fostul lider PSD Victor Ponta a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca parlamentarii din formatiunea sa, Pro Romania, sustin schimbarea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dar nu sustin si motiunea de cenzura a PNL, pentru ca nu poate aduce nimic bun Romaniei.…

- Parlamentarii Pro Romania susțin schimbarea lui Liviu Dragnea de la președinția Camerei Deputaților, a anunțat marți deputatul Victor Ponta, copreședinte al formațiunii politice. "Vom susține inițiativa normala și logica ca la conducerea Camerei Deputaților sa…

- DC News a lansat un sondaj printre cititori pentru a afla ce parere au. Astfel, la intrebarea "De ce credeți ca au mers liderii PSD la DNA?", romanii au raspuns astfel: Sa nu se repete scena de la ICCJ 60,26% (4551) Sa faca presiuni 39,74% (3001). Rezultatul arata ca oamenii…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea, dosar penal "la sesizarea OLAF" Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto: Arhiva. Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, este urmarit penal de procurorii Directia Nationala Anticoruptie într-un nou dosar, cu acuzatii ce vizeaza constituirea…

- PNL i-a cerut, luni, liderului PSD Liviu Dragnea sa demisioneze din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, in contextul in care este urmarit penal pentru mai multe infractiuni, afirmand ca fragilizeaza Parlamentul si imaginea institutiei. „S-ar impune cu necesitate ca dansul sa…

- Pe fondul prezentei, in aceasta prima parte a zilei, a politicianului aflat in fruntea Camerei Deputatilor si, totodata, a PSD-ului, noul numar 1 in randul Uniunii Salveaza Romania i-a cerut lui Liviu Dragnea sa paraseasca fotoliul corespunzator celui de-al treilea om in stat. Nu oricum, ci in numele…

- USR ii cere presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa demisioneze din functie pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justitia, a declarat, luni, presedintele partidului, Dan...

- Asa cum a anuntat Evenimentul Zilei in exclusivitate, Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților și președintele PSD, a ajuns eastazi la DNA intr-o calitate pentru care exista banuiala rezonabila ca a savarșit o fapta penala.