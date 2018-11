Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Parlament, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a cerut Romaniei un „armistitiu” intre partidele politice. „Acest armistitiu a fost cerut de insusi presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. Eu cred ca ar trebui sa luam exemplul…

- "Eu am facut comentarii si pot sa fac orice comentariu oricand vrea sau nu vrea domnul Tariceanu sau alti colegi ai mei, vizavi de un protocol sau un consens pe baza modificarilor legilor Justitiei. (...) Acest consens e greu sa-l ai cu USR sau PNL atata timp cat noi nu cadem de acord cu niste principii.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, la Parlament, ca inca asteapta ca presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa explice de ce a afirmat ca Romania nu este pregatita sa preia sefia rotativa a Consiliului UE.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, despre afirmatia lui Calin Popescu Tariceanu ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia rotativa a Consiliului UE, ca nu a citit tot ce a scris liderul Senatului, dar ca stie de la prim-ministru ca Guvernul este „foarte pregatit”.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, despre afirmația lui Calin Popescu Tariceanu ca Romania nu este pregatita sa preia președinția rotativa a Consiliului UE, ca nu a citit tot ce a scris liderul Senatului, dar ca știe de la prim-ministru ca Guvernul este „foarte pregatit”.„Nu…

- "Nu am vazut scrisoarea doamnei Corina Cretu. Sunt convins ca este animata de foarte bune intentii. Cred ca ce spunea are mai mult de un sambure de adevar pentru ca si Comisa Europeana are fondurile care sunt alocate pentru acest exercitiu financiar, dar, intr-adevar, proiectele trebuie sa fie pregatite.…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, unul dintre inițiatorii platformei Romania 3.0, face un apel catre președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și președintele Senatului, Calin Popescu

- Razboiul spionajului din PSD. Președintele social-democraților a raspuns nervos la intrebarile jurnaliștilor referitoare la acuzațiile Gabrielei Firea, despre spionajul din PSD. Intrebat daca in interiorul partidului exista Statul Paralel, așa cum a afirmat primarul Capitalei, Liviu Dragnea s-a aratat…