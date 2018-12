Stiri pe aceeasi tema

- „Vor sa ia cu japca și Parlamentul Romaniei. Așa cum a incercat sa ia și Guvernul Romaniei. Asta este președintele Romaniei. Vrea sa ia cu japca, adica fortand legea. Așa cum a luat cu japca și casele din Sibiu. Vrea sa preia cu japca și Romania. Vrea o putere absoluta”, a afirmat Liviu Dragnea. Șeful…

- ,,Intrebarea este cumva nelalocul ei”, astfel a raspuns senatorul buzoian Dorin Badulescu catorva intrebari puse de un reporter care a avut curozitatea sa afle daca parlamentarii romani stiu continutul proiectelor legislative pentru care voteaza. Parlamentarul buzoian este unul dintre eroii unui reportaj…

- Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a fost convocat de urgenta, miercuri dimineata, pentru a anula „Ora premierului” din Parlament. Viorica Dancila ar fi urmat sa se prezinte de la 10.00, in plenul Camerei Deputatilor, pentru a raspunde la intrebarile Opozitiei referitoare la modificarile aduse…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, solicita majoritatii guvernamentale sa ceara asistenta expertilor Comisiei de la Venetia si celor din Comisia Europeana in procesul de modificare a Codurilor Penal si de Procedura Penala si a legilor justitiei, in contextul unui raport privind MCV care va fi "extrem…

- 'Daca si astazi si in zilele urmatoare se va discuta despre decizia de investitie a exploatarii gazelor din Marea Neagra, se va discuta numai datorita faptului ca PNL a tinut si a reusit sa impuna astazi in plenul Camerei Deputatilor acel amendament prin care predictibilitatea si stabilitatea cadrului…

- Am semnat și eu, ca mulți alții, dupa cea de a doua condamnare penala a lui Dragnea, scrisoarea societații civile prin care se cerea demisia acestuia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Am semnat-o, fara sa fiu convins ca eliminarea lui din funcțiile publice ar rezolva in mod radical problemele…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a fost întrebata daca va participa la referendumul de pe 7 octombrie. Simona a zâmbit când a auzit întrebarea și a plecat din fata jurnaliștilor. Gigi Becali a fost direct când a fost…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a criticat miercuri faptul ca premierul Viorica Dancila nu va fi prezenta la dezbaterea "Ora prim-ministrului" din plenul Camerei Deputatilor, solicitata de PNL, sustinand ca aceasta "nu este lasata sa vina in fata Parlamentului". "Aceeasi tripleta…