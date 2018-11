Dragnea, Iohannis, Teodorovici, notați. Borza: E o victorie cât o înfrângere! - video Liviu Dragnea nota 9 – Excluderile din PSD erau necesare. Dragnea se afla intr-o situație destul de delicata, putea sa piarda controlul partidului daca se mai lasa mult incalecat. A venit de la sine masura luata in extremis privind excluderea a doi importanți lideri, Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu. Dragnea și-a aratat forța și determinarea. A tranșat, pentru moment, conflictul din PSD, aratandu-le celorlalți puciști ceea ce ii așteapta daca vor continua sa-l atace. Insa e o victorie cat o infrangere. Pana la urma, va pierde și Dragnea, deoarece a deschis prea multe fronturi, fara sa obțina… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

