- Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis participantilor la mitingul de la Craiova de vineri ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa raspunda pentru „casele furate” si l-a acuzat pe seful statului ca vrea sa distruga PSD. „Asta este PSD, asta e partidul pe care Iohannis si clica lui vrea sa-l distruga.…

- Liviu Dragnea da tonul campaniei electorale a PSD pentru alegerile europarlamentare, cu atacuri la presedintele Klaus Iohannis. Intr-un dialog cu multimea, liderul PSD a afirmat ca presedintele trebuie sa ramana in tara pentru a da socoteala.In timp ce se referea la Klaus Iohannis, un participant…

- ALDE raspunde acuzatilor presedintelui Klaus Iohannis conform carora absenta de la consultarile de la Cotroceni e determinata de dezinteresul fata de situatia justitiei. Partidul condus de Calin Popescu Tariceanu sustine ca presedintele trebuie sa il revoce pe procurorul general Augustin Lazar.

- Numele celorlalți doi politicieni sunt surpriza, vor fi anunțate vineri, la ora 09:00, printr-un fax ce va fi trimis la Palatul Cotroceni, dar Liviu Dragnea asigura ca sunt oameni care-i plac președintelui. Analistul politic Bogdan Chirieac a lansat o ipoteza inainte de consultarile de la…

- Șeful PSD considera ca Klaus Iohannis nu vrea sa il revoce pe Lazar și a readus in atenția publicului zvonurile conform carora președintele ar fi șantajat cu dosarul in care soția sa, Carmen Iohannis, e anchetata pentru casele din Sibiu. "Categoric, nu, Lazar nu mai are ce sa caute in frunte…

- Liviu Dragnea cere, oficial, revocarea lui Augustin Lazar din funcția de procuror general al Romaniei, dupa dovezile de la CNSAS prin care a refuzat sa propuna, spre eliberare, a disidentului Iulius Filip, in doua randuri, pe cand era președintele comisiei de eliberari de la Penitenciarul Aiud.Șeful…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat intr-un interviu acordat Mediafax ca nu merge la consultarile de la Cotroceni cata vreme procurorul general și-a cladit cariera „pe lacrimile și suferințele deținutilor politici” și a spus ca ar vrea sa creada ca Augustin Lazar nu-l șantajeaza…