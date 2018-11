Stiri pe aceeasi tema

- "Acest infractor, Dragnea, care s-a cocotat in fruntea statului, progreseaza semnificativ in domeniul fake news", a spus Klaus Iohannis. Reacția sa a fost comentata de sociologul Marius Pieleanu, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, afirmand ca gestul președintelui poate aduce succesul…

- Codrin Ștefanescu spune ca PSD deține informații despre Klaus Iohannis care explica ieșirea violenta a președintelui, in cursul zilei de marți, cu atacuri la adresa liderilor din PSD și ALDE. Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, Viorica Dancila și Tudorel Toader au fost dur criticați de Iohannis.…

- "Bineinteles ca vom avea o pozitie comuna (cu cei de la ALDE, in cazul in care PSD merge la consultari - n.r.). Evident ca maine (miercuri - n.r.) vom avea o sedinta a conducerii partidului si vom vedea exact despre ce este vorba si care va fi conduita noastra vizavi de acest exercitiu de imagine…

- Romania TV a prezentat, marți seara, cateva inregistrari audio cu Adrian Țuțuianu, vicepreședinte PSD! Acesta spune ca PSD e un ”partid de maimuțe” pentru ca social-democrații au acceptat sa aiba incredere in Liviu Dragnea la prima nominalizare de premier dupa alegerile parlamentare, cand a fost…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, vine astazi in Romania intr-o vizita oficiala, informeaza un comunicat al Comisiei Europene. ”Pe parcursul vizitei sale, inaltul oficial european se va intalni cu dl. Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, dl. Calin Popescu Tariceanu, presedintele…

- Vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, aflat in vizita in Romania in perioada 18-20 septembrie, se intalneste miercuri cu seful statului, Klaus Iohannis, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu premierul Viorica Dancila informeaza…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, va fi chemat sa dea explicații la MAE dupa declarațiile facute la adresa lui Rudy Giuliani. Ministerul Afacerilor Externe a declarat ca spusele ambasadorului nu reprezinta poziția țarii noastre pe acest subiect. Intr-un comunicat de presa transmis,…

- Marius Pieleanu a analizat apelul facut de președintele Klaus Iohannis conform caruia "este nevoie, fara indoiala, de un dialog susținut intre toate forțele de opoziție". Sociologul considera ca mesajul transmis nu trebuie vazut ca un eșec. "Nu este neaparat un eșec pentru ca trebuie coroborata…