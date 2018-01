Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu este de acord cu comparatia facuta de presedintele care a criticat dezbaterile din Comisia speciala pentru legile justitiei, apreciind ca parlamentarii s-au grabit sa îngrase porcul înainte de Craciun.Klaus Iohannis,…

- Mai multe asociații civice au lansat, domunica, un apel catre președintele Klaus Iohannis, sa medieze conflictul atat intre autoritațile statului, cat și intre stat și societate, in legatura cu modificarea legislației penale. ”Apelam la dumneavoastra pentru a folosi toate instrumentele pe care Constituția…

- La sedinta CSM de ieri, Klaus Iohannis a lansat un atac la Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, fara a-i nominaliza insa. Iohannis a spus ca „am afirmat in repetate randuri, și o sa mai afirm, spre disperarea lor, ca astfel de persoane (condamnate penal, urmarite penal, judecate penal) nu au ce…

- "Prima aparitie publica a presedintelui Romaniei m-a facut sa ma intreb daca se numeste Iohannis sau Basescu, de vreme ce a ales sa vorbeasca in discursul de la sedinta de alegeri din CSM de ingrasatul porcului in Ajun de Craciun. In anul Centenarului as prefera, mai degraba, un presedinte mediator…

- Intrebat daca este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis cu privire la introducerea principiului integritații in Constituție, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a fost de acord ca Legea fundamentala trebuie modificata. "Da, Constitutia trebuie modificata, am fost judecator zece ani, au fost…

- Iohannis, la CSM: Proceduri neclare, ad-hoc, cu pumnul in gura Opozitiei. Raspunsul lui Toader Presedintele Klaus Iohannis participa la prima ședința CSM din acest an in cadrul careia se alege noua conducere a Consiliului si se dezbate raportul de activitate pe 2017. Presedintele Klaus Iohannis…

- Șeful statul a vorbit și despre modul in care sunt modificate legile justiției și spune ca sunt proceduri nemaivazute și netransparente fiind ignorate pe fața avizele CSM și spune foarte clar: „Aștept sa se pronunțe CCR și cand legile vor ajunge la mine ma voi referi la conținutul acestor legi, la articole…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, in deschiderea ședinței Consiliului Superior al Magistraturii, in care se alege o noua conducere, ca justiția este independenta și trebuie sa ramana așa, el apreciind ca a fost un an greu pentru Romania, iar CSM-ul a avut o activitate intensa, complicata…

- Presedintele Klaus Iohannis se declara multumit de activitatea CSM si a Parchetului General in 2017 si a profitat de prezenta vineri la sedinta de bilant a Consiliului pentru a se prezenta drept un partener constant al sistemului judiciar, care sustine independenta Justitiei. "Cand am devenit…

- Președintele Klaus Iohannis prezent astazi la ședința de alegeri a CSM, a declarat ca, in cazul in care se va discuta despre o modificare a Constituției, este necesar sa se introduca și criterii de integritate pentru politicieni, astfel incat persoane urmarite penal și condamnate sa nu mai poate avea…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat vineri multumit de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in ceea ce priveste garantarea independentei Justitiei. "In Romania, Justitia este independenta, trebuie sa ramana asa. Eu, presedintele Romaniei, o sa fac orice…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu articole din Legea 304 2004 privind organizarea judiciara si Legea 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, modificate de Parlament, relateaza Digi 24.Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii prevenirii, informeaza Administratia Prezidentiala.Proiectul a fost adoptat in noiembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul reglementeaza unele instrumente care trebuie sa asigure prevenirea…

- Kelemen Hunor afirma ca modificarile aduse legilor justitiei nu afecteaza independenta sistemului judiciar: "Eu am recitit aseara cele trei legi modificate si trebuie sa va spun ca nu am gasit niciun articol care sa influenteze independenta justitiei, care sa subordoneze justitia politicului, nici un…

- Aproximativ 250 de studenti ai Facultatii de Drept au protestat, miercuri, in liniste, pe treptele institutiei, fata de „abuzurile privind modificarea legislatiei penale”. Actiunea a fost organizata de Asociatia Studentilor in Drept, in „semn de solidaritate cu magistratii”, care au protestat luni…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- Studentii au protestat in fata Decanatului Facultatii de Drept de la UAIC, legati la ochi. 'Am venit astazi, aici, pentru a demonstra pozitia noastra civica fata de ceea ce se intampla in Parlamentul Romaniei. Intr-o oarecare masura, noi nu suntem de acord cu ceea ce se intampla acolo. Sunt…

- Opozitia a încercat scoaterea de pe ordinea de zi a Senatului, liderul PMP, Traian Basescu, propunând chiar scoaterea proiectelor care vizeaza legile Justitiei din ordinea de zi a acestei sesiuni. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor a fost adoptat…

- Procurorii sunt independenti in dispunerea solutiilor, in conditiile prevazute de legea 304/2004 privind organizarea judiciara, prevede un amendament adoptat luni de parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Amendamentul apartine AMR, UNJR, fiind preluat de PSD si ALDE.Comisia…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, discuta luni amendamentele depuse la cele trei legi ale justitiei in Senat, dupa ce acestea au fost adoptate in Camera Deputatilor. Discutia a inceput dupa ora 9 cu modificarile la Legea 303 - Statutul judecatorilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, intrebat fiind de modificarile la legile justitiei, ca acestea sunt facute la mare viteza si si-a aratat inca de la inceput scepticismul in privinta acestora. "Din capul locului mi-am exprimat scepticismul in privinta acestor modificari…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe articole miercuri, 13 decembrie, dupa ora 20.00, legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Este ultima lege din parchetul "legilor justitiei". Acum legea pleaca spre Senat, camera decizionala.Legea a trecut cu 177 de voturi pentru,…

- Deputații au inceput, in ședința de plen, dezbaterile și votul pe cele doua inițiative legislative din pachetul legilor Justiției. Mai exact, pe legea 304/2004 privind organizarea judiciara și legea 317/2004 privind funcționarea Consiliului Național al Magistraturii (CSM).

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache (fost ministru al Justitiei), si-a reluat marti de la ora 09.00 lucrarile pentru modificarile la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, in cadrul careia se propune ca Inspectia Judiciara…

- Cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei se afla in stadii diferite in circuit parlamentar in acest moment, doar una fiind adoptata de plenul Camerei Deputatilor, prima camera sesizata. Senatul este for decizional pe toate cele trei legi. PSD a anuntat ca isi doreste adoptarea legilor justitiei…

- Coaliția majoritara din Parlament dorește sa grabeasca votul pe prima dintre legile justiției. Votul programat pentru maine va fi mutat pentru astazi, ceea ce starnește mania opoziției, care incerca sa organizeze proteste in fața Parlamentului, pentru maine, cand era programat votul.Președintele…

- Luni este o zi speciala in Parlament. Pe langa activitatea normala, se organizeaza o sedinta solemna in memoria Regelui Mihai. Coalitia PSD-ALDE pregateste insa si o miscare-supriza, care va agita din nou spiritele daca va dusa la capat asa cum se discuta in interior.Vezi si: Basescu il `da…

- Procurorul general al Romaniei Augustin Lazar ii raspunde ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care a declarat, sambata, la Antena 3, ca amendamentul la Legea 303/2004 privind introducerea controlului ierarhic superior asupra procurorilor "preia regula de rang constitutional conform careia procurorii…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis ieri un mesaj cu prilejul Zilei Constituției Romaniei, informeaza Administratia Prezidentiala. „In orice democrație, Constituția este expresia cea mai inalta a valorilor unei națiuni și asigura acea legatura de incredere intre cetațeni și instituțiile statului,…

- Presedintele Klaus Iohannis indeamna toate institutiile statului sa tina cont nu doar de litera, ci si de spiritul Constitutiei in care subliniaza si ca promovarea statului de drept si a independentei justitiei, lupta impotriva coruptiei, asigurarea integritatii in functiile si demnitatile publice sunt…

- Marton a facut aceste declaratii in debutul sedintei Comisiei spreciale pentru Legile justitiei, reunite joi dimineata pentru a continua dezbaterile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. El le-a cerut celor din opozitie sa nu fie duplicitari in mesajele pe care le dau pentru ca,…

- Comisia speciala privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, incepe luni sa lucreze pe modificarile la Legea 304 privind Organizarea judiciara, proiect care prevede infiintarea Directiei pentru Investigarea Infractiunilor Savarsite de Judecatori si Procurori in cadrul Parchetului…

- Hotararea de constituire a Comisiei speciale pentru legile justitiei, atacata de PNL la CCR BEx al PNL a decis, luni, sa atace la CCR hotararea de constituire a Comisiei speciale pentru legile justitiei, apreciind ca aceasta comisie a fost infiintata prin incalcarea dispozitiilor Regulamentului sedintelor…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a declarat, luni, ca toti cei care protesteaza ar trebui sa vada ca membrii comisiei, impreuna cu asociatiile profesionale, incearca sa faca niste legi mai bune. ”Atata timp cat factorul politic nu intervine decat…

- Comisia speciala de elaborare a legilor justitiei a votat, miercuri, un amendament propus de deputatul ALDE Steluta Cataniciu, la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, care ii obliga pe judecatori și pe procurori ”sa se abțina de la manifestari sau exprimari defaimatoare fața…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi doua decrete de promulgare a unor legi de modificare si completare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi doua decrete de promulgare a legilor de modificare si completare a Legii 263/2010 privind…

- Zeci de mii de romani au iesit in strada duminica seara impotriva ministrului justitiei, Tudorel Toader si a coalitiei PSD-ALDE, care vor sa schimbe legile justitiei. In Bucuresti, in marile orase, dar si in Diaspora, romanii s-au revoltat impotriva puterii care vrea sa schimbe legile justitiei.…

- Actualul ministru al Justiției, Tudorel Toader, explica ca Legea recursului compensatoriu, cea care a eliberat mii de deținuți, inclusiv cei periculoși din penitenciare, a fost moștenita de pe vremea tehnocraților, de la fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna.Citește și: Aproximativ 10.000…

- Opozitia si o parte a societatii civile contesta vehement propunerile de modificare a legilor justitiei. Cele trei legi despre care este vorba au fost adoptate in 2004, in timpul Guvernului Nastase. Fostul premier Adrian Nastase ii ironizeaza pe cei care apara legile facute de el, intr-un articol…

- "Personal, voi participa, daca va fi cazul, la momentul in care legea grațierii va fi repusa in dezbatere. Ea a trecut de prima Camera, se afla la cea de-a doua Camera, Camera decizionala. Politica penala este a legiuitorului, dar voi participa, sigur, ca ministru al Justiției, dar voi participa…

- Pachetul de legi pe Justiție, proiectul de buget pe anul viitor, split TVA și legile care vor fi inițiate în Parlament sunt doar câteva dintre punctele aflate pe agenda ședinței coaliției de guvernare care va avea loc miercuri, dupa cum a anunțat președintele Camerei Deputaților, Liviu…