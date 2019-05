Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca va anunta duminica seara, dupa alegerile europarlamentare, daca va candida la prezidentialele din toamna. Intrebat marti, la Adevarul Live, daca s-a hotarat sa candideze sau nu la prezidentiale, Dragnea a raspuns: "Dupa alegeri, chiar duminica seara o sa anuntam". "Starea indusa in natiune de catre Iohannis imi creeaza convingerea ca batalia pentru functia prezidentiala devine foarte importanta. Daca acolo ramane in continuare Iohannis, eu nu sunt Casandra, dar inca cinci ani de zile dupa 2019, tot ce s-a facut in Romania bun, dar absolut tot ce s-a facut…