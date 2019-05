Dragnea, întrebat dacă va candida la președinție: PSD va anunța candidatul chiar duminică, în seara alegerilor europarlamentare Liviu Dragnea a declarat marți ca PSD va anunța candidatul partidului pentru prezidențiale chiar duminica, în seara alegerilor europarlamentare.



Întrebat la Adevarul daca s-a hotârât sa candideze la președinție, Liviu Dragnea a spus: &"Dupa alegeri. Chiar duminica seara o sa anuntam. (...) Daca ma întreba acum un an cineva, spuneam ca nu. Starea indusa în natiune de catre Iohannis îmi creeaza convingerea ca batalia pentru functia prezidentiala e foarte importanta. Eu nu sunt Cassandra. Înca 5 ani de zile, de tot ce s-a facut bun se va alege… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

