Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in opinia sa Augustin Lazar "categoric nu" ar mai trebui sa ramana procuror general si a adaugat ca nu intelege de ce seful statului, Klaus Iohannis, il mentine pe acesta in functie. Intrebat luni seara la Romania TV daca Augustin Lazar mai are ce sa caute in procuratura, Dragnea a raspuns: "Categoric nu". "Categoric nu. Au fost totusi niste sperante mari la Revolutie. Aduceti-va aminte acele zile. Eu n-am fost participant la Revolutie, am fost participant ca orice roman care a stat in casa, dar nu pot sa spun ca am fost un revolutionar. Totusi, procurorul…