- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, la o emisiune televizata, daca anul 2018 va aduce o nunta pentru el. „E posibil", a fost raspunsul presedintelui PSD. El nu a dat alte detalii. Dragnea a mai fost intrebat care este cea mai mare ingrijorare in ceea ce priveste anul 2018 legat de situatia…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit la Antena 3 despre faptul ca in 2018 este posibil sa se casatoreasca cu iubita lui, Alexandra Tanase. Deși ea are doar 25 de ani, iar el are 55, acesta nu...

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri la Antena 3 ca este „posibil” ca in 2018 sa faca pasul și sa se casatoreasca.In vara, Liviu Dragnea declara tot pentru Antena 3 ca iubește o „fata blonda”. „Fata blonda” se numește Irina Alexandra Tanase și are 25 ani, fiind mai tanara cu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri la Antena 3 ca este un om credincios și ca au fost situatii cand si-a iubit aproapele mai mult decat pe sine si ca el nu poate sa urasca.Liviu Dragnea raspunde acuzațiilor lui Ponta! Semnal pentru Claudiu Manda: 'Și eu vreau sa merg la Comisia…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri seara într-un interviu la Antena 3 ca „PSD a câștigat alegerile, nu și puterea”. „Sa definim puțin puterea, pentru ca este totuși singurul caz din lume, care în urma unui vot se câștiga alegerile și practic…

- "O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (...) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se indreapta cu viteza spre un nou record negativ in sondajele de opinie, dupa varful de peste 40% inregistrat dupa caștigarea alegerilor parlamentare din iarna anului trecut. EVZ va prezinta evoluția lui Dragnea in sondajele de opinie.

- ”Nu mi-a placut ce am vazut in fata DNA (...) Nu vreau sa vad grupuri de cetateni care practic unii il sustin pe Dragnea, altii sunt contra lui Dragnea. Prezenta celor care sunt impotriva lui Dragnea se datoreaza faptului ca domnul Dragnea de fiecare data cand s-a prezentat, fie la DNA, fie la ICCJ…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a iesit din sediul DNA, unde a fost citat de procurori pentru a lua la cunostinta instituirea sechestrului in dosarul Tel Drum, in care a fost pus sub invinuire pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, marți seara, la sediul DNA.Liderul social-democrat va afla, cel mai probabil, ca i se va pune sechestru pe avere, în dosarul Teldrum. În momentul în care liderul PSD a coborât din masina mai multi protestari au început…

- Dosarul Tel Drum: Sechestru pe averea suspectilor. Dragnea: Voi merge la DNA. Probabil urmeaza sechestrul pe viata Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au pus sechestru pe averea persoanelor urmarite penal din dosarul „Tel Drum”, intre persoanele vizate de masura anchetatorilor numarandu-se…

- UPDATE 13:26 Dragnea: Voi merge la DNA. Probabil urmeaza sechestrul pe viata Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca va merge la sediul DNA pentru a fi instiintat oficial despre sechestrul din dosarul Tel Drum, acuzand ca probabil "urmeaza sechestrul pe viata". …

- Joi si vineri, la Baile Herculane a avut loc sedința Comitetului Executiv National al PSD. La Herculane au fost prezenti toți liderii județeni ai PSD din țara, in frunte cu presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. In ședința Consiliului Executiv PSD de la Baile Herculane s-a discutat despre…

- Joi si vineri, la Baile Herculane a avut loc sedinta Comitetului Executiv National al PSD. La Herculane au fost prezenti toți liderii județeni ai PSD din țara, in frunte cu presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. In ședința Consiliului Executiv PSD de la Baile Herculane s-a discutat despre…

- Marius Caraveteanu, presedintele PNL Dambovita ii cere președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, sa demisioneze din funcție pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justiția. Liderul liberal dambovitean a mai spus ca insistenta lui Liviu Dragnea de a se mentine in functia pe care a…

- Liviu Dragnea si Mihai Tudose pleaca, joi seara, la Herculane, unde va avea loc Comitetul Executiv al PSD. Posibil sa fie o sedinta cu scantei, dupa aparitia noului dosar penal pentru seful PSD. Surse din partid citate de Antena 3 spun ca acesta nu mai are sustinerea de pana acum....

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (...) La momentul la care vorbim nu am…

- Președintele PSD este urmarit penal de DNA în dosarul Tel Drum. Procurorii susțin ca Dragnea este liderul unui grup infracțional organizat, înființat în 2001, care a atras bani publici și europeni prin licitatii trucate. Acuzații profitau de câștiguri dar nu uitau sa…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca respinge categoric toate acuzatiile aduse de DNA, dupa ce procurorii i-au adus la cunostinta ca este urmarit penal pentru cinci capete de acuzare in legatura cu un dosar ce vizeaza Tel Drum. „Trebuie sa recunosc ca este o poveste lunga. Resping categoric…

- Liviu Dragnea a facut o prima declaratie, dupa ce procurorii DNA l au anuntat ca este urmarit penal, informeaza Antena3.ro. "Astazi, am fost la DNA sa mi iau in primire al treilea dosar. Nu pot intra in detalii. Resping toate acuzatiile. Nu am legaturi financiare cu aceasta societate. In rest o sa vedem…

- Intrebat daca social-democratii se simt ”hartuiti”, Badalau a raspuns: "In PSD exista un sentiment de genul asta tinand cont ca in ultima perioada mai ales la adresa presedintelui partidului nostru au fost extrem de multe verificari de genul asta si mai ales ca si presa a anticipat unele". Presedintele…

- Prezent la Inalta Curte, unde se judeca recursul in dosarul in care a fost achitat, Ludovic Orban a precizat ca Liviu Dragnea trebuia sa renunțe la funcția de președinte a Camerei Deputaților și sa faca un pas in spate in politica. Prezent la Inalta Curte, unde se judeca recursul in dosarul in care…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la congresul tinerilor social-democrati ca “trebuie sa fim realisti: fara greseli societatea nu poate inainta”. “Prin natura politicii se fac greseli” a declarat liderul PSD, adaugand ca unele decizii sunt “neapreciate, chiar injurate de o parte…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat astazi ca maine se va prezenta la audieri, la DNA. "Ma astept la orice din partea DNA", a mai spus Dragnea. Totodata, liderul PSD nu a dat detalii despre dosarul in care va fi audiat.Se pare ca acesta va fi audiat intr unul dintre dosarele in care este anchetata…

- "Unde este Liviu Dragnea?" ar putea fi noul slogan al PSD, dupa ce președintele partidului a disparut subit. Imediat dupa "revoluția fiscala" omul din spatele programului de guvernare a oprit aparițiile publice. Unele surse spun ca ar fi plecat din țara, însa luni…

- UPDATE Presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose se vor intalni luni, de la ora 15.00, cu parlamentarii PSD, in contextul anuntatelor masuri fiscale. Liderul PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose vor participa, luni, la sedinta alesilor PSD , care urmeaza sa aiba loc la Palatul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a reacționat vineri dimineața la declarațiile de ieri ale lui Klaus Iohannis, din conferința de presa de la Palatul Cotroceni, care a criticat proiectul de modificare a Legilor Justiției despre care spune ca cioparțește legislația. Liderul social-democraților a declarat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca angajatorii care nu platesc contributiile angajatilor dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta privind transferul acestor contributii in sarcina salariatilor se vor face vinovati de infractiune. Liderul social-democrat a sustinut ca acest…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au fost așteptați de protestatari la Sibiu, miercuri, chiar în fața filialei PSD. Câteva zeci de persoane i-au așteptat pe cei doi lideri social-democrați și au scandat ”Hoții!” și ”Sa va fie rușine!”.…

- Legile Justitiei | Presedintele, reintrodus in procesul de numire al procurorilor sefi. Ce spune Dragnea Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, marti, referindu-se la proiectul privind legile Justitiei, depus la Camera Deputatilor, ca i-a transmis presedintelui Comisiei speciale, care l-a redactat,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca au inceput sa soseasca evaluarile secretarilor de stat si ca unii ministri au facut analize serioase, iar altii "mai superficiale" si ca discutia din coalitie pe acest subiect va trebui sa vizeze si numarul secretarilor de stat. In ceea ce priveste…

- "Cred ca in 2018 nu, dar efectul va fi aproape același, pentru ca vor veni deduceri in funcție de nivelul de salarizare, in funcție de nivelul de venituri și in funcție de numarul de copii. La final, efectul va fi aproape același", a declarat Liviu Dragnea, luni seara, la finalul discuțiilor purtate…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este sarbatorit luni seara la clubul Floreasca din Capitala, unde se afla alaturi de mai multi colegi de partid, dupa ce a implinit sambata 55 de ani, scrie Agerpres. Antena 3 a transmis imagini in direct cu ziaristii care ii intrebau pe deputati daca li se pare moral…

- Liviu Dragnea iși sarbatorește aniversarea, alaturi de colegii din Parlament. Acesta a implinit 55 de ani, sambata. Petrecerea coincide cu implinirea a doi ani de la tragedia din Colectiv. Președintele PSD și-a invitat colegii la un club din zona Floreasca. Deputații spun ca nu este nicio problema ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la ceremonia militara cu prilejul Zilei Armatei Romaniei care are loc in Parcul Carol din Capitala. La aceasta ceremonie au fost prezenți și președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu, șeful Senatului, și Liviu Dragnea,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, miercuri seara, la Antena 3, prezenta sa alaturi de presedintele Klaus Iohannis la ceremoniile de Ziua Armatei Romane, unde nu s-au salutat, el spunand ca au fost amandoi "in aceeasi locatie", dar nu s-au intalnit si ca Iohannis ar fi trebuit sa mearga la el si…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca este posibil ca proiectul de buget pe 2018 sa fie prezentat Parlamentului pana la 31 octombrie, dar ca i-a transmis premierului ca "nu-i bai" daca va exista o intarziere de cateva zile.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si premierul Romaniei, Mihai Tudose, sunt invitati, de la ora 20.00, la Antena 3, pentru a vorbi despre ultimele masuri ale guvernarii PSD si proiectele pe care le pregatesc in Parlament. In urma cu doua saptamani, in platoul aceleiasi televiziuni, Mihai Tudose ii declara…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va prezenta, miercuri, la Comisia speciala parlamentara privind reforma Justiției, proiectul sau de modificare a legilor din acest domeniu, informeaza Agerpres. Coaliția majoritara a decis, saptamâna trecuta, ca acesta sa fie promovat ca inițiativa…

- UPDATE: Liderul PSD Liviu Dragnea neaga informația ca premierul și-ar dori schimbarea lui Ionuț Mișa din funcția de ministru al Finanțelor. Președintele PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose s-au intalnit, luni seara, potrivit unor surse Antena3, la Vila Lac 1. Potrivit surselor citate, premierul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat miercuri, la Parlament, ca legea pensiilor nu va intra in dezbatere parlamentara in 2017 deoarece este un act normativ extrem de complicat si de stufos, mentionand insa ca punctul de pensie va creste la 1.100 de lei incepand cu 1 iulie 2018. ”Legea…

- Prim-ministrul Mihai Tudose trimite in cursul zilei de luni la Palatul Cotroceni propunerile de numire a noilor ministri votati saptamana trecuta de conducerea PSD: Paul Stanescu - ministru al Dezvoltarii Regionale, Felix Stroe - ministru al Transporturilor si Marius Nica - ministru delegat pentru Fondurile…

- Liderul senatorilor social-democrati, Serban Nicolae, da asigurari ca nu s-a pus problema schimbarii premierului Mihai Tudose. Acesta susține ca o astfel de propunere nu a venit de la Liviu Dragnea și nici de la alt membru de partid.Mai mult, Șerban Nicolae a precizat ca audierea la DNA a…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca nu se pune problema unei motiuni de cenzura impotriva Cabinetului Mihai Tudose si spera sa nu se ajunga la o criza guvernamentala. Liderii PSD se reunesc la aceasta ora in sedinta, urmand ca joi sa aiba loc Comitetul Executiv. Intrebat daca…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a scris pe Facebook ca Liviu Dragnea are intenția de a-l schimba din funcție pe președintele ANRE, Niculae Havrileț. Liderul PSD și-a exprimat in mai multe randuri nemulțumirea fața de conducerea instituției, ulterior fiind inființata o Comisie parlamentara de ancheta…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Uzinele Dacia Pitesti, ca programul Rabla trebuie dezvoltat an de an, atragand atentia ca o masina produsa in tara noastra aduce bani la buget, in timp ce masinile second hand nu aduc niciun profit. "Programul Rabla nu numai ca trebuie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a venit marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se desfasoara procesul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.La…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a participat, luni, la deschiderea anului universitar și sarbatorirea a 10 de ani de invațamant superior la Alexandria, la Facultatea de Științe și Inginerie din cadrul Universitații „Valahia”. Liderul PSD le-a transmis studenților sa calatareasca dar sa nu uite de unde…

- Dragnea cere ancheta la CFR: Lucrari nu sunt, dar din cauza unor virgule in contract, companiile trebuie sa plateasca milioane de euro Astaldi, careia CFR SA trebuie sa ii plateasca peste 71 de milioane de euro, are mai multe contracte in Romania, valoarea celor incheiate cu CFR SA, in 2017, fiind de…

- "Unii stau pe scaune, altii in picioare. Este o analiza a activitatii guvernamentale de la instalare pana azi. Stam mai bine decat in perioada trecuta. Vom discuta si despre activitatea parlamentara, despre relatiile dintre Guvern si Parlament si despre baza de date a membrilor de partid", a declarat…