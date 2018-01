Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a declarat, luni, la sosirea la sedinta CEX al PSD, care are loc la sediul central al partidului, ca “Eu vreau sa va spun doare atat, ca in toata perioada asta n-am iesit in nicio aparitie publica, doar ...

- Astazi, la ora 16:00, social-democratii se intalnesc in sedinta Comitetului Executiv National. Liviu Dragnea ar putea lua in calcul schimbarea premierului Mihai Tudose, potrivit Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, intr-o emisiune la B1 TV, despre scandalul care a pus stapanire pe PSD. Liderul PMP sustine ca exclude zvonurile potrivit carora Liviu Dragnea ar forta o retragere a sprijinului politic si prevede pentru ziua de maine doua scenarii.Citeste si: Un…

- PSD a convocat ședința Comitetului Executiv la inceputul saptamanii viitoare. Ședința era programata inițial pentru data de 28 ianuarie. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a luat aceasta decizie dupa ce mai multe presiuni au fost facute de lideri importanți din partid asupra lui Ultima actualizare:…

- „În decembrie 2016 electoratul de stânga a votat PSD pentru un program de guvernare serios. Discutiile din ultimele zile trebuie finalizate, armonizate, într-o sedinta a CEX, care trebuie organizata cât mai repede”, au transmis reprezentanții PSD Cluj…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a participat joi la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala

- "Daca as judeca dupa sedinta de ieri, cei mai multi care au vorbit in sedinta l-au sustinut pe Liviu Drganea, deci n-as putea sa fac o asemenea afirmatie ca si-a pierdut increderea sau autoritatea cu care a fost invrednicit, dar nimeni nu este vesnic pe nicio functie. Pentru mine e clar ca…

- Soarta Cabinetului Tudose s ar putea afla astazi, scrie Digi 24. Dupa ce la sfarsitul anului trecut, la o intalnire de taina la care au participat doar greii PSD, Liviu Dragnea le a spus colegilor de partid ca este nemultumit de Mihai Tudose, se pare ca intalnirea va continua astazi. Membrii PSD au…

- PSD ar trebui sa organizeze un congres in luna martie, este de parere secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu. Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu…

- Camera Deputaților și Senatului s-au reunit joi, de la ora 14.00, la ședința solemna care marcheaza implinirea a 28 de ani de la Revoluție. La plenul comun al parlamentului participa liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu.

- Ponta considera actuala majoritate s-a folosit de acest moment pentru a supune la vot modificari aduse la Legea justiției. Acesta taxeaza actuala clasa politica care se folosește de decesul Regelui considerand ca in Parlament au aparut mulți regaliști peste noapte, ironizand și spunand ca…

- Custodele Coroanei Margareta, președintele Klaus Iohannis și președinții celor doua camere, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea sunt prezenți la ședința solemna de omagiere a MS Regelui Mihai I. Miniștrii cabinetului condus de Mihai Tudose au fost prezenți și ei in sala de plen a Camerei Deputaților.…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat ca daca Guvernul aproba in ședința de miercuri proiectul de buget, dupa ce se publica in cursul serii, pot fi declanșate procedurile de dezbatere a acestuia in Parlament. "Teoretic, daca Guvernul aproba în ședința…

- Ședința de plen a Camerei Deputaților a inceput miercuri cu un moment de reculege in memoria Regelui Mihai. Propunerea a venit din partea președintelui Camerei, Liviu Dragnea. În timpul momentului de reculegere pe ecranele din Parlament a aparut fotografia Regelui. Dupa…

- Moment de reculegere in Parlament, la moartea Regelui Mihai; Aleșii au urmarit inregistrarea discursului Regelui de la tribuna Legislativului, susținut in fața celor doua Camere ale Parlamentului, in anul 2011. Ședința plenului de miercuri este condusa de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. …

- In urma cu cateva minute, Liviu Dragnea i-a convocat de urgența pe primarii și președinții PSD de sector, in frunte cu primarul general Gabriela Firea, șefa organizației PSD București. potrivit Realitatea TV, aceștia au fost chemați pentru a stabili organizarea unui miting in București, concomitent…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Social-democratii s-au strans, in aceasta seara, intr-o sedinta fulger. Intalnirea, potrivit secretarului general adjunct al PSD, nu a fost convocata de presedintele Liviu Dragnea, ci de presedintii judeteni ai PSD. Mai mult, sustine Codrin Stefanescu, pe masa discutiilor nu s-ar fi aflat subiecte…

- Sedinta plenului Senatului a fost suspendata dupa ce parlamentarii PNL, USR si PMP au parasit sala, in semn de protest fata de declaratia transmisa, in numele Parlamentului, de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu catre Departamentul de Stat al SUA. 0 0 0 0 0 0

- PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Si…

- Si grupurile parlamentare ale PNL si USR au parasit, miercuri, plenul Senatului, in semn de protest fata de pozitia comuna semnata in numele Parlamentului de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca reactie la comunicatul Departamentului de Stat al SUA. …

- Deputatii USR au iesit din sala de plen in semn de protest fata de faptul ca Liviu Dragnea nu a venit la sedinta si au mers, in grup, in biroul de presedinte al lui Dragnea.UPDATE 11.28 "Ne-a invitat in birou, discutia a fost in acelasi cadru, considera ca avea tot dreptul, ca putea sa vorbeasca in…

- Ședința de urgenta in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Mai multi social-democrati, membri ai Comisiei speciale pentru legile justitiei, discuta cu Liviu Dragnea. La intalnire este prezent si seful acestei Comisii, Florin Iordache.

- Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, a facut dezvaluiri despre sedinta Comitetului Executiv PSD care urmeaza sa aiba loc maine. Deputatul social-democrat sustine ca printre subiectele care se vor discuta in cadrul intalnirii se regaseste calendarul pentru proiectul de buget, dar si legile…

- Urmarit penal intr-un nou dosar de corupție, președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a anunțat partidul ca se retrage din funcție doar daca moare sau daca ajunge in inchisoare. EVZ a obținut o lista cu 8 lideri PSD care ar putea sa emita pretenții la tronul din Kiseleff. Pe de alta parte, in partid a inceput…

- Liderul deputatilor USR, Cristian Seidler, i-a cerut in sedinta de plen demisia presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, pus luni sub acuzare de DNA in dosarul "Teldrum". Dragnea nu a fost prezent marti la sedinta de plen.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fața mai mulți suspecți, in principal pentru savarșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat. Seful PSD, Dragnea…

- Guvernul urmeaza sa adopte, miercuri, in cadrul sedintei saptamanale, modificarea Codului fiscal. Fostul premier Victor Ponta susține, intr-o postare pe Facebook, ca daca Traian Basescu a taiat salariile bugetarilor cu 25%, azi Dragnea le taie salariile bugetarilor și celor din privat cu 21%. Pe…

- Executivul de la București va adopta, in ședința miercuri, prin Ordonanta de Urgenta modificarea Codului fiscal, act normativ care prevede si transferul contributiilor de la angajator la angajat, masura contestata de sindicate, precum si scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, decizie contestata…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni, ca este bine ca s-a amanat sedinta de Guvern in care urmau sa se discute masurile fiscale, mentionand ca spera ca prim-ministrul Mihai Tudose 'sa castige batalia cu Liviu Dragnea' si sa nu mai adopte trecerea contributiilor de la angajator la angajat. 'Astazi,…

- Liviu Dragnea i-a convocat pe parlamentarii social-democrati intr-o sedinta programata la ora 14.30. Tema discutiei: modificarea Codului Fiscal, pe care, potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose ezita sa o mai aplice prin ordonanta de urgenta. Ulterior, Dragnea a anulat sedinta si a programat…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, luni, la Parlament, ca a avut o discutie cu premierul Mihai Tudose si cu liderul PSD Liviu Dragnea, iar ordonanta de urgenta privind noile masuri fiscale va intra miercuri in sedinta de Guvern. ”Se poate aplica Legea salarizarii fara niciun fel de probleme.…

- Este sedinta de urgenta a coalitiei de guvernare, luni dupa-amiaza, dar fara ALDE. Președintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose sunt la Vila Lac 1, unde discuta despre Codul Fiscal care ar putea arunca România în aer. În acelasi timp, Calin Popescu…

- Tariceanu, despre amanarea masurilor fiscale. Președintele ALDE a declarat, luni, la Senat, ca atunci cand e vorba de aprobarea unui pachet atat de important de masuri, de catre Executiv, rapiditatea nu e factorul cheie. Calin Popescu Tariceanu a declarat ca nu știe despre o ședința a coaliției care…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe parlamentarii socail-democrati intr-o sedinta care va incepe la ora 14.30. Tema discutiei: modificarea Codului Fiscal, pe care, potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose ezita sa o mai aplice prin ordonanta de urgenta. Sursele citate sustin ca sedinta…

- UPDATE Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, in care ar trebui sa se discute propunerile de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018, anunta Mediafax, citand surse guvernamentale. Explicatia ar fi, ca si vineri, ca inca nu au fost primite toate avizele de la ministere. Pana…

- Prima vizita in teritoriu anuntata in sedinta de guvern de catre premierul Mihai Tudose si efectuata alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut loc la Sibiu, dar nu in sediul de partid, ci la un hotel de cinci stele. Locul de desfasurare a fost schimbat in ultimul moment din cauza catorva protestatari…

- Modificarile la Codurile fiscal și de procedura fiscala vor fi adoptate prin Ordonanța și vor fi prezentate dupa ședința de Guvern, a declarat președintele PSD, Liviu Dragnea, luni, dupa discuții în coaliția de guvernare pe tema proiecției bugetare pe 2018, informeaza Agerpres. "Am…

- Sedinta extrem de importanta a coalitiei PSD-ALDE. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat in direct la Romania TV ce masuri au fost luate. "Am avut discutii despre buget in sedinta si avem in continuare. Dezmint faptul ca Liviu Dragnea ne-a invitat la o masa. Nu ne-a invitat la…

- Liderul Sanitas Leonard Barascu a declarat, joi, dupa ce premierul, vicepremierul ministrul Sanatatii si liderul PSD au participat la Consiliul National al federatiei sindicale, ca personalul medical ar putea renunta la proteste, dupa ce a primit asigurari ca sporurile nu vor fi plafonate si ca veniturile…

- Sindicalistii decid joi, in cadrul unei sedinte extraordinare, daca vor declansa greva in Sanatate. La Consiliul National al Federatiei participa si premierul Mihai Tudose, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, vicepremierul Marcel Ciolacu si presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Decizia de schimbare a ministrului Finanțelor ar fi fost discutata, luni seara, la o intalnire la care au participat premierul Mihai Tudose, presedintele PSD, Liviu Dragnea, precum si Misa insusi. Luni seara, a fost o discuție preliminara pe aceasta tema, dupa neiențelegerile care au aparut…

- Sefii PSD si ALDE, respectiv Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se fla, la aceasta ora in sedinta la Parlament. La intrevederea la care se asteapta sa se discute, printre altele, aspecte ce tin de proiectul de buget pentru anul viitor, e prezent si prim-ministrul Tudose. De alfel, acest subiect…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti, la Parlament, ca în proiectul de buget pentru anul viitor vor fi prinse toate majorarile prevazute în programul de guvernare, precizând totuși ca legea pensiilor nu va fi inclusa, proiect despre care a spus ca nu este obligatoriu…

- Noi informații apar din ședința PSD de saptamâna trecuta. Liviu Dragnea și-ar fi aratat disponibilitatea de a demisiona de la conducerea PSD și chiar din partid, dupa o discuție în doi cu premierul Mihai Tudose.