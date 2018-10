Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, sambata, ca are o relatie foarte buna cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. ”Eu il rog si el asculta”, a spus Dragnea, adaugand ca acest lucru se intampla ”tot timpul”, informeaza...

- Liderul PSD a fost intrebat, sambata, cum apreciaza colabobarea cu Ministrul Justitiei. "Foarte bine: eu il rog si el asculta", a fost raspunsul liderului PSD. De asemenea, intrebat despre evaluarea ministrilor, Dragnea a spus ca aceasta este pe final, iar liderii PSD se vor reuni "cel…

- Ministrul Justitiei trebuie sa indeplineasca trei mari conditii puse de Dragnea pentru a ramane in Guvern: ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere; sesizarea CCR pe subiectul protocoalelor secrete; emiterea un punct de vedere pe Ordonanta 6, adoptata de Guvernul Ciolos, care a reglementat relatia…

- Probabil ca daca nu ar avea nevoie de voturile ALDE in Parlament, coalitia s-ar rupe imediat. Dragnea l-a criticat aspru pe Tariceanu, pe care il acuza ca il tine in brate pe Tudorel Toader. Ministrul Justitiei ar bloca proiecte importante, printre care si celebra lege a amnistiei si gratierii. Presedintele…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se pregatește sa devina notar public, depunand in acest sens o cerere de intrarea in Uniunea Notarilor Publici din Romania, potrivit Ziare.com.Citeste si Calin Popescu Tariceanu susține OUG pentru anularea efectelor protocoalelor: Cred ca propunerea domnului…

- Consilierul local Cristian Niculescu Tagarlas afirma ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este de un servilism inexplicabil, in timp ce ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, da dovada de o mitomanie fara scrupule. Avocatul liberal a facut aceste afirmatii in contextul in care ministrul Justitiei…

- Reprezentantii USR spun, intr-un comunicat transmis, sambata, AGERPRES, ca, dupa schimbarea procurorului-sef DIICOT si demiterea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA, Tudorel Toader vrea sa "incheie misiunea pe care a primit-o de la liderii PSD-ALDE de a decapita toti procurorii-sefi care in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca nu se poate pronunta in legatura cu o eventuala punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, deoarece "e treaba procurorilor si nu a unui ministru", relateaza Agerpres.