- Liviu Dragnea ar fi revenit in Romania, dupa vacanța alaturi de iubita sa, Irina Tanase! Cei doi au plecat, conform unor surse, dupa Revelion. Dragnea a lipsit de la cel mai important eveniment al inceputului de an, ceremonia de la Ateneul Roman care a marcat preluarea președinției Consiliului Uniunii…

- In cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European de la Strasbourg privind “Prezentarea Programului de activitați al Președinției Romane la nivelul Consiliului Uniunii Europene”, eurodeputatul social-democrat Claudia Țapardel a avut o intervenție prin care a salutat importanța majora a acestui…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in ședința Guvernului Romaniei din 9 ianuarie 2019. Este prima ședința de Guvern din acest an, pe care Romania il incepe la șefia Consiliului Uniunii Europene, și in care miniștrii nu au mai adoptat…

- Demnitarii romani, fie ca au fost alesi de electorat, fie ca au fost numiti in functii, vor avea salarii brute mai mari de la 1 ianuarie 2019, in conditiile in care indemnizatiile lor se raporteaza la salariul minim pe economie, care de la inceputul anului creste de la 1.900 de lei la 2.080 de lei.…

- Calin Popescu Tariceanu mai asteapta pana cand va afla daca i se ridica imunitatea parlamentara. Cererea DNA care vizeaza inceperea urmaririi penale a liderului ALDE ar putea intra la vot, in plenul Senatului, abia in sesiunea parlsmentara viitoarea, care incepe in februarie, au declarat surse politice.…

- Ședința solemna a Parlamentului pentru marcarea Centenarului a inceput, miercuri, cu intonarea imnului național. La eveniment participa șeful statului Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila și președinții celor celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu.Plenul reunit al…

- Comitetul Executiv al Partidului Social Democrat se reuneste, luni, intr-o sedinta in care tema principala ar urma sa fie remanierea unor ministri PSD. Sedinta se va desfasura la Palatul Parlamentului si este programata sa inceapa la ora 11,00. La finalul sedintei Biroului Politic al PSD din 13 noiembrie,…

