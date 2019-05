Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca s-a renuntat la varianta numirii noilor ministri prin restructurare guvernamentala in Parlament, desi Klaus Iohannis nu a acceptat propunerile pentru cele trei portofolii vacante."In opinia mea, nu cred ca doamna prim-ministru isi va schimba optiunea,…

- „In acea perioada de spitalizare in care am primit mesaje in primul rand de la apropiati, de la prieteni, au fost si mesaje de la colegii din politica - Tariceanu, Dancila si dl Dragnea a lasat un mesaj de sanatate si urari de bine. Mi se pare omenesc”, a declarat Gabriela Firea la Antena 3, potrivit…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat joi, la Antena 3, ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, desi cei din coalitie au asigurat-o ca nu sunt probleme…

- "In coalitie, la noi in partid, am sustinut aproape toti ca cea mai eficienta procedura este remanierea prin Parlament, prin schimbarea structurii Guvernului si erau mai multe variante de schimbare a structurii Guvernului, nu ceva spectaculos, ceea ce ar fi facut ca, teoretic, Iohannis sa nu mai…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi seara, la Antena 3, ca nu este o „tragedie” faptul ca premierul a „ezitat” cu restructurarea Guvernului, chiar daca toata coaliția de guvernare a avut o opinie diferita de a Vioricai Dancila.Declarațiile lui Dragnea: Nu e o disputa, e o...va explic.…

- In opinia jurnalistului Cristian Tudor Popescu, nu se mai pune problema restructurarii guvernamentale avand in vedere ca PSD se teme sa-și testeze majoritatea in Parlament dupa ce președintele Iohannis a anunțat ca refuza remanierea propusa de prim-ministrul Dancila.Digi24: „Ce a reusit…

- "Eu am vazut analiza domnului Meleșcanu. Nu mi s-a parut cand am primit-o ca e o analiza care sa indice o varianta. E o analiza buna, dar nu are finalitatea pe care mi-o doream și nu ma refer intr-un sens sau altul. Subiectul mutarii Ambasadei este un subiect care trebuie finalizat la nivelul decidenților.…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a avut miercuri o noua intrevedere cu Liviu Dragnea la Parlament, anunța Antena3. Este a doua intalnire pe care ministrul Justiției o are cu liderul PSD de la inceputul saptamanii.Intrevedere dintre cei doi are loc dupa ce ieri Guvernul a adoptat o Ordonanța…