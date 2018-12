Dragnea, înlăturare. Lider ALDE: Prietenul lui Coldea a încercat să preia conducerea ”Scandalul de astazi din Camera Deputaților imi ridica cel puțin un semn de intrebare. Opoziția a incercat pe toate caile sa forțeze schimbarea de la conducerea Camerei Deputaților a domnilor Liviu Dragnea și Florin Iordache. Modul in care s-au derulat evenimentele pare sa fie un plan bine ticluit. Totul parea un haos, pana cand deputatul PNL Marilen Pirtea a incercat sa preia conducerea ședinței din Camera. Pe scurt, dupa o pauza de consultari de 20 de minute, deputatii au reluat sedinta de plen, iar primul vorbitor care a mers la tribuna a fost liberalul Marilen Pirtea care a cerut, in calitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

- Liviu Dragnea a facut o serie de dezvaluiri incredibile, dupa ședința Camerei Deputaților in care s-a incercat debarcarea sa din fruntea deputaților. Liderul PSD spune ca in spatele planului a stat chiar fostul secretar general al PSD, Marian Neacșu, și deputatat PNL Raluca Turcan, prim-vicepreședinte…

- Un moment cel puțin inedit s-a petrecut in timp agitatei ședințe din Camera Deputaților, in care opoziția a forțat schimbarea din funcție a lui Liviu Dragnea.Citește și: Carmen Mihalcescu, vicepreședintele Camerei Deputaților, citata la DNA In mod normal, aceasta ședința de plen trebuia…

- Liderul deputaților PSD, Daniel Suciu, a declarat, miercuri, la Parlament, ca Opoziția „face scenarii” prin propunerile de revocare a lui Liviu Dragnea și Florin Iordache de la conducerea Camerei Deputițlor, adaugand ca aceasta incearca sa „ia ostatica sala de plen” a deputaților.„Este o premiera…

