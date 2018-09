Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat vineri, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca nici un membru al PSD nu va pleca din partid, adaugand totodata ca aceasta a fost "prima discutie serioasa" si "cu mult curaj" care a avut loc in CEx. "Nimeni nu pleaca din partid. Este prima discutie…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, s-a prezentat vineri la Parchetul General, pentru a fi audiat, in calitate de martor, in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tanasescu, editor online:…

- Viceprimarul Aurelian Badulescu a precizat ca rulota instalata in Piata Victoriei pe durata protestelor a fost ridicata de catre Politia Locala, in cursul diminetii. "Tabara amplasata ilegal in Piata Victoriei de catre Dide Cristian a fost inlaturata, ca urmare a faptului ca aceasta incalca…

- O sedinta comuna a Guvernelor Israelului si Romaniei va avea loc la inceputul lunii noiembrie, la Bucuresti, delegatia israeliana urmand sa fie condusa de premierul Benjamin Netanyahu, au declarat luni, pentru AGERPRES, reprezentanti ai ambasadei acestui stat. Presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- ALDE contrazice informațiile aparute in spațiul public potrivit carora ar fi aparut tensiuni in coaliția de guvernare. Intr-o postare pe Facebook, partidul susține ca in continuare membrii sai lucreaza alaturi de partenerii din PSD pentru a indeplini obiectivele din programul de guvernare. ALDE contrazice,…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a confirmat vineri la Buzau ca a fost inceputa urmarirea penala in rem in privinta sesizarii pe care a facut-o impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, "privind posibila infractiune de tradare", mentionand totodata…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis partial, joi, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile aduse Legii 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Gabriela…