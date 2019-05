Stiri pe aceeasi tema

- The Guardian a publicat, miercuri, un articol despre Liviu Dragnea. Ziarul britanic noteaza ca, in timp ce liderii europeni se aduna in Transilvania sub președinția Romaniei, liderul PSD este tot mai agresiv, devenind un personaj la fel de deranjant la Bruxelles precum premierul maghiar Viktor Orban…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Botosani, ca romanii nu trebuie sa manance produse agroalimentare mai proaste decat cele din Vest pentru ca nu sunt cobaii Europei si copiii romanilor nu trebuie sa fie „ghiftuiti” cu legume si fructe, care ar fi „otravite”, avand in vedere ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, vineri, la mitingul de la Craiova, ca, in ultimele luni, oficiali de la Bruxelles cearta Romania pentru ceva ce nu a facut. "Am vazut in ultimele zile, in ultimele luni, oficiali de la Bruxelles care tot cearta Romania, dar eu le pun o intrebare: Au ajutat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni pe președinte Klaus Iohannis ca „lupta impotriva țarii lui” și ca are in spate un „sistem corupt care a penetrat in mod serios Justiția in ultimii ani”. „Miza este Romania. O alta miza o reprezinta vietile romanilor - un trai mai bun sau un trai mai rau, o…

- Președintele USR spune ca alegerile europarlamentare sunt despre a face din Romania „o țara europeana care conteaza, sau o țara gri, la marginea Europei”. Laura Ștefanuț a discutat cu Dan Barna despre alegerile europarlamentare, despre care sunt garanțiile ca, odata ajunși la putere, oamenii noi nu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, saluta scrisoarea presedintelui Frantei, Emmanuel Macron adresata cetatenilor Europei si sustine organizarea Conferintei pentru Europa, propusa de seful statului francez, la care Romania sa participe in mod activ.

- Dragnea a susțint ca pentru el nici nu are importanta cine va fi desemnat procuror european și ca i se pare "foarte grava aceasta negociere cu foarte multa patima din Parlamentul European". "Cine mai poate avea incredere, indiferent de cine va fi desemnat, intr-un procuror european pus eminamente…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Romaniei, Viorica Dancili, o sa adopte modificarile la OUG 7 așa cum le-au convenit impreuna cu asociațiile de specialitate.Citește și: Liviu Dragnea CRITICA procedura numirii procurorului-șef european: 'Indiferent cine va fi ales va pleca…