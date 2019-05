Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca in urmatorii ani doar prin Fondul de Dezvoltare si Investitii vor fi investiti 10 miliarde de euro in comunitatile din Romania. Potrivit acestuia, "Fondul de Dezvoltare si Investitii si-a aratat utilitatea inca din prima saptamana de functionare". "In doar 6 zile s-au depus 310 proiecte in valoare de peste 2,5 miliarde de lei. Cele mai multe solicitari fac referire la infrastructura de transport, apa si canalizare, retele de energie electrica si retele de gaze, inclusiv extinderea acestora. Majoritatea proiectelor au intreaga documentatie pregatita,…