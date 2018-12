Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si-a delegat, in perioada vacantei parlamentare din luna ianuarie, atributiile, vicepresedintelui Camerei Florin Iordache. 'Pe perioada vacantei parlamentare din luna ianuarie 2019, atributiile presedintelui Camerei Deputatilor vor fi exercitate…

- Decretul presedintelui Klaus Iohannis pentru prelungirea mandatului sefului Statului Major General al Armatei, generalul Nicolae Ciuca, a fost publicat, sambata, in Monitorul Oficial.

- "Nu eu particip la decizia privind cine, cand si de ce va fi remaniat. Am spus ca nu-s batut in cuie acolo. Sigur, pot fi remaniat, dar nu e decizia mea. Eu imi fac treaba pana in ultima clipa la Ministerul Justitiei, cand apare in Monitorul Oficial un nou ministru, il astept, predau si plec. Daca…

- Liviu Dragnea a comentat, miercuri, la Parlament, prevederile Ordonantei pentru modificarea legilor justitiei. Presedintele PSD afirma ca este o „propaganda” ca acest act normativ il avantajeaza pe el si precizeaza ca, din cate stie, procurorul din dosarul sau nu pleaca. „Dupa propaganda asta de doi…

- Despre procurorul din dosarul sau, Liviu Dragnea a spus ca ”Nu ma intereseaza daca ramane sau nu in DNA acel procuror, e o manipulare, daca pleaca procurorul, dosarul ce face, se arunca in aer? Am ințeles ca oricum nu pleaca, imi spunea cineva astazi”. In continuare, președintele PSD a adaugat…

- Intrebata in legatura cu faptul ca OUG pe legile justitiei adoptata luni de Guvern nu a fost inca publicata in Monitorul Oficial, Turcan a spus ca acest lucru este greu de explicat. "Este greu sa explici pentru ca, pe de o parte, a existat o urgenta, si anume o sedinta de guvern luni dimineata,…