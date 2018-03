Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a trecut la dezvaluiri fara precedent. El susține ca Victor Ponta a venit cu numele procurorilor șefi in buzunar, dictate de George Maior, care anterior le negociase și cu Traian Basescu.”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti seara, la Antena 3, ca Ion Iliescu nu a putut fi prezent la Congresul PSD, iar Adrian Nastase, fost presdinte al partidului, a avut reprezentanti printre cei pe care i-a sustinut. Potrivit unor surse politice, Dragnea il banuieste pe Adrian Nastase ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, marți, la Antena 3, despre afirmatiile lui Gabriel Oprea. „Domnul Oprea a spus ca m-a ajutat pe mine sa devin președintele interimar al partidului in 2015. Imi pare rau ca s-a dus pe subiectul asta. Trebuie sa spun ce s-a intamplat atunci. (...) Era…

- Audierea lui Florian Coldea trebuia sa inceapa la ora 11.00, dar fostul prim-adjunct al directorului SRI a intarziat, intrand in sala in jurul orei 11.20. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca este convins ca Florian Coldea "nu va deserta" in comisie secrete ale SRI.…

- Dragnea, dupa acuzatiile lui Oprea: Este ”cam urat pentru dumnealui si pentru SRI” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, vineri, acuzatiile aduse joi seara de Gabriel Oprea, afirmand ca nu credea ca fostul presedinte al UNPR sa faca ”o asemenea greseala” si ca este ”cam urat pentru dumnealui si…

- Oprea: Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu. "Camaradul" la nevoie se cunoaste Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a facut "camaradul" lui Codrin Stefanescu, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente…

- Fostul presedinte Traian Basescu arunca o ironie la adresa Comisiei SRI, despre care spune ca daca declarațiile lui Liviu Dragnea nu prezinta interes, atunci el nu are motive sa creada ca prezenta lui la comisie ar fi necesara sau utila. „In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie…

- Liderul PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca nu va candida pentru niciuna din functiile de conducere a PSD, dar la Congresul din 10 martie il va sustine pe presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Marian Oprisan, pentru o functie de vicepresedinte. "Nu am intentionat…

- Razvan Burleanu a fost ajutat de oamenii din servicii sa ajunga președintele FRF. Maior: ”Bineințeles ca o sa caștige Burleanu”! Dezvaluire exploziva. Jurnalistul Dan Andronic povestește, pe o rețea de socializare, ca a asistat la o discuție in care a aflat cum a fost promovat Razvan Burleanu pana la…

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer acest…

- Dragnea: Nu am fost la vreo onomastica a lui Maior sau Coldea. Prea mult vorbim despre securisti Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca nu a fost la vreo onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea, negand astfel afirmatiile fostului sef SRI. "Nu am avut sa ma vad cu Maior în…

- "Cred ca domnul Codrin Ștefanescu poate sa ceara explicații privind petrecerile de la camaradul sau Gabriel Oprea, care sigur nu are nici o legatura cu sistemul. In ceea ce privește ce am eu de spus, voi spune in Comisia SRI și nu voi merge acolo nici cu jumatați de adevar așa cum a facut George…

- Ecaterina Andronescu, Marian Oprisan, Gabriela Firea si Codrin Stefanescu se vor alia impotriva lui Liviu Dragnea pentru a obtine functii in partid, sustin surse politice. Liderul PSD are doua mize: sa-si prelungeasca mandatul cu un an si sa impuna in posturi de conducere cat mai multi apropiati. Claudiu…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe fostul director al SRI, George Maior, ca „a ascuns foarte multe lucruri“ la audierile de ieri din Parlament. Si liderul PSD urmeaza sa fie audiat in Comisia pentru controlul SRI, condusa de colegul sau de partid, senatorul Claudiu Manda. Maior a confirmat…

- Liberalii au depus o motiune simpla impotriva ministrului Popa: "Educati Romania, nu o pesedizati!" PNL a depus, miercuri, la Camera Deputatilor, motiunea simpla pe educatie, liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, sustinand ca lista ministrilor care dauneaza Romaniei si care trebuie sa plece din cabinet…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul Biroului permanent national al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu DNA. Intrebat ce asteptari are de la ministrul Justitiei, el a raspuns:…

- Liviu Dragnea ii va scrie guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care spera sa obtina cateva raspunsuri privind cresterea inflatiei. Totodata, acesta le-a spus jurnalistilor ca vrea sa vada si care a fost implicarea BNR. Liderul PSD a fost intrebat, marti, daca este ingrijorat de cresterea…

- Dragnea, intrebat de ce nu a vorbit cu Iohannis despre șeful SPP: Pentru ca nu am vrut!, a spus liderul PSD, marți, la Parlament, dupa votarea in plenul comun a celor doua Camere a constituirii comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului Roman de Protecție și Paza (SPP). …

- Victor Ponta arata ca a fost ca martor la DNA si sustine ca nu a facut niciun denunt penal impotrvia lui Liviu Dragnea, asa cum ilacuzase presedintele PSD. Ma mult, Ponta afirma ca Dragnea ar trebui sa-si dea demisia din functia de presedinte al PSD, dar spune ca este constient ca asta nu…

- Știre in curs de actualizare ________________________ Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, iese din nou la atac si sustine, intr-o ampla analiza postata pe Facebook ca Romania se indreapta spre o noua criza economica. Mai mult decat atat, Citu se intreaba, retoric, daca PSD, in frunte cu Liviu Dragnea si Darius Valcov au vreun plan pentru redresarea economiei.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a scris, pe Facebook, o prima reactie dupa ce Legea Preventiei a fost publicata in Monitorul Oficial. Social-democratul sustine ca firmele vor fi protejate, astfel, de eventuale abuzuri ale inspectorilor veniti in control. Mai mult, Dragnea spune ca este convins ca masura…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca el a scris mesajul referitor la moartea lui Neagu Djuvara, dar ca persoana care a postat pe pagina sa de Facebook ar fi modificat si ar fi trecut Mircea, in loc de Neagu.

- Sedinta Comitetului Executiv National (CExN) in care va fi stabilita componenta viitorului guvern este in desfasurare la aceasta ora.Ludovic Orban, liderul PNL, nu rateaza momentul pentru a trimite sageți acide catre viitorul cabinet ALDE-PSD. Intr-o postare pe Facebook, acesta spune ca „acesta…

- “Pentru ca putem. Da, putem. PSD este tinta predilecta a personajelor toxice care, impreuna, unit, formeaza statatul paralel. Aceste persoane care folosesc autoritatea in care sunt numiti - ilegal si neconstitutional - bugetul, subalternii si informatiile pentru a face politica, pentru a stabili cine…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea lui Verestoy Attila. Verestoly Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. „Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea…

- Traian Basescu le da peste nas celor care il acuza ca a avut relații de prietenie cu șefii serviciilor secrete sau cu alte instituții de forța. La TVR 1, in cadrul emisiunii ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor din 2009 nu a discutat…

- Liviu Dragnea ii acuza pe membrii PNL și USR de ipocrizie in cazul Spitalului Metropolitan București. Liderul social-democrat spune ca trebuie sa existe limite ale jocului politic și ca partidele trebuie sa renunțe la partizanat atunci cand vine vorba de proiectele majore facute in beneficiul cetațenilor.…

- Catalin Ivan: Dragnea si-a inceput ultimul turneu prin tara ca presedinte al PSD, este unul de adio Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat, sambata, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si-a inceput ultimul turneu de adio prin organizatiile din tara si concluzia cu care pleaca este ca nimeni nu va sustine…

- Mai mulți membri PSD, printre care Gabriela Firea și Claudiu Manda, considera ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al partidului. UPDATE 10:45: Gabriela Firea: Orice solutie va reiesi va fi mai utila decat instabilitatea actuala Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita intrunirea…

- Surse din partid au afirmat pentru Money.ro ca Liviu Dragnea intenționeaza sa-l atraga de partea sa pe șeful CJ Vrancea și liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprișan, acesta fiind unul dintre cei care au susținut modificarile pe care premierul Tudose le-a propus de-a lungul vremii și cu care Dragnea…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, social-democratul Marian Oprisan, a declarat, marti, ca liderul PSD Liviu Dragnea a luat mai multe decizii fara sa se consulte cu colegii de partid, dând ca exemplu desemnarea unor ministri si a presedintelui Curtii de Conturi.

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca este nevoie de democratizarea vietii interne de partid, iar administratia centrala trebuie restructurata. El a mai mentionat ca au fost niste pauze in desfasurarea sedintelor BPN al PSD, dar ca problema s-a rezolvat ”operativ” la Comitetul…

- Situatia lui Liviu Dragnea in PSD nu mai este nici pe departe una foarte comoda, ba din contra. Liderul social-democrat se confrunta cu un val de nemultumiri chiar din interiorul partidului asta dupa luarea ultimelor masuri. Comitetul de ieri al partidului se pare ca nu a avut deloc efectul scontat,…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres.Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Fostul ministru Elena Udrea iese din nou la atac. Dupa ce ieri a postat pe Facebook un mesaj-violent-mai-lichelelor-a-i-uitat-cand-lingea-i-clan-a-sa-va-sprijin_1240656.html">mesaj dur, in care ii lua la ținta pe foștii colaboratori din politica și din presa, acum, fostul politician se adreseaza…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a numit, vineri seara, pe Liviu Dragnea ”Scamatorul de Teleorman”, afirmand ca liderul PSD a facut turul televiziunilor pentru a trambita „succesele” guvernarii PSD-ALDE si ca este „greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna”. “Scamatorul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, miercuri, ca i-a dat „semnale” presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Kovesi. „Eu vreau sa merg…

