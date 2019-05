Dragnea, impresionat de doi tineri: Au venit să ne mulțumească "Ce bucurie mi-au facut astazi Gelu din Baleni și Doru din Gura Șuții! Au venit alaturi de noi la Targoviște cu legumele pe care le produc prin programele gandite de noi. Au venit sa ne mulțumeasca și sa ne spuna ca vor sa faca și mai mult. Doi tineri care au ales sa nu plece din Romania și sa faca ceva pentru țara lor. Sa produca legume sanatoase pentru romanii noștri. Au vrut sa arate tuturor ca se poate! Bravo, Doru! Bravo, Gelu! Va mulțumesc pentru ce faceți și ne revedem curand la voi acasa pentru ca romanii și Romania merita mai mult!", transmite Liviu Dragnea. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

