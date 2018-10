Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți lideri județeni ai PSD au ținut sa-i transmita mesaje cu urari lui Liviu Dragnea, care sambata implinește 56 de ani, mesaje similare fiind postate și pe paginile unor organizații județene. Deputatul Nicolae Bacalbașa a spus ca nu i-a pregatit un cadou, dar ca el este ”mereu cu gandul bun”.Președintele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a salutat, miercuri, modul in care s-a prezentat prim-ministrul Viorica Dancila in cadrul dezbaterii privind statul de drept in Romania din plenul Parlamentului European (PE) de la Strasbourg. “Vreau sa o felicit pe premierul Dancila pentru prestația și poziția pe care…

- Organizația PSD Bistrița Nasaud susține echipa de conducere a partidului aleasa statutar, in frunte cu președintele Liviu Dragnea. In urma consultarii membrilor Comitetului Executiv Județean, PSD Bistrița-Nasaud a decis urmatoarele: Prioritatea noastra este continuarea guvernarii si implementarea programului…

- Peste 20 de lideri de organizații, cu vot in CEX, au semnat o scrisoare prin care cer demisia lui Liviu Dragnea! Deși documentul nu a aparut in public, cel puțin doi lideri cu greutate in partid, Mihai Tudose și Dan Tudorache, au confirmat existența scrisorii și ca aceasta va fi publicata in momentul…

- Surse din PSD au declarat pentru Știrile Pro TV ca cel puțin 20 de lideri de filiale ale Partidului Social Democrat au semnat o scrisoare in care cer in mod deschis demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al partidului și din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Aceasta scrisoare…

- Odata cu atacul Gabrielei Firea in CEX la adresa lui Liviu Dragnea au inceput și analizele negative ale analiștilor politici la adresa liderului PSD. Nu trebuie uitat ca primarul Capitalei a oferit contracte consistente cu ocazia Centenarului multor trusturi media.

- CExN al PSD a stabilit, sambata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru funcția de președinte in 11 organizații județene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind și organizația PSD București condusa de primarul Capitalei, Gabriela Firea, au declarat pentru MEDIAFAX surse din PSD.Președintele…

- Ceea ce s-a intamplat vineri, 10 august, in Piata Victoriei este efectul unui plan de compromitere a manifestatiei pasnice conceput de apropiati ai lui Liviu Dragnea si pus in aplicare de Jandarmerie si de cel putin 100 de huligani infiltrati printre protestatari. In cursul zilei de joi, atat…