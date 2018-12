Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea spune, intr-o postare pe Facebook, ca, prin adoptarea in Parlament a noii Legi a pensiilor, "se prevad creșteri consistente de pensii pana in 2022, in unele cazuri chiar cu 250%", și ca el are "sentimentul datoriei implinite fața de parinții și bunicii noștri".

- Cazul fetitei din judetul Buzau despre care s-a scris ca nu a putut lua parte la serbarea de 1 Decembrie pentru ca nu avea costum popular a starnit un val de emotii. Un maramuresean, presedintele Asociatiei „Parinti Salvatori”, a decis sa ia atitudine. El ii va trimite fetitei un costum popular morosenesc,…

- Fostul lider al PMP a postat, duminica, pe Facebook, un comentariu la adresa situației din PSD. El i-a comparat pe membrii partidului cu o „menajerie de animaluțe ale unui circ”. Redam integral postarea de pe Facebook a fostului președinte al Romaniei: Turma fara vlaga. PSD-ul arata ca o menajerie…

- Traian Basescu a postat, vineri, pe Facebook, un text intitulat "'Doamna' din Voluntari si 'Topul' din Teleorman". "'Doamna' din Voluntari s-a suparat pentru ca cei patru consilieri generali ai PMP n-au vrut sa-i voteze proiectele prin care se sifonau bani catre clientela politica. Dupa mintea…

- In Ungaria, au intrat in vigoare, ieri, noi reglementari privind organizarea manifestatiilor. Astfel, politia le va putea interzice, daca va considera ca ele pericliteaza siguranta sau ordinea publica, ori aduc atingere drepturilor si libertatilor altora. Realizatorul Realitatea Tv Rareș Bogdan a…

- Copilul care și-a ucis bunica ar fi fost transferat la Școala Generala nr. 5 din București. Asta susține mama unei fetițe care acuza autoritațile de incompetența deoarece ar fi hotarat ca baiețelul nu are nevoie de expertiza psihiatrica dupa comiterea crimei. Oana-Martha Igrisan, care este mama unei…