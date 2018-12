Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a apreciat ca politica externa a Romaniei nu este gestionata cum trebuie, facand in acest sens referire inclusiv la faptul ca ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, nu a prezentat o analiza prin care sa fie cuantificate rezultatele…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat luni, referindu-se la excluderile din Partidul Social Democrat, ca "acum este prea mult", Marian Neacsu fiind "una dintre cele mai importante persoane pe care s-a sprijinit in cariera lui politica" liderul social-democrat, Liviu Dragnea. "Acum cred ca este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-a reafirmat, vineri, sustinerea pentru premierul Viorica Dancila, in contextul discutiilor din spatiul public privind oportunitatea inlocuirii acesteia cu actualul comisar european pentru Politica regionala, Corina Cretu. Liderul social-democrat a respins…

- Liderul PSD Liviu Dragnea le-a cerut joi „specialiștilor in politica externa” Klaus Iohannis și Teodor Meleșcanu sa „traduca” declarația facuta in urma cu o zi de președintele Vladimir Putin, care a avertizat ca țarile europene care gazduiesc sisteme de rachete

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi seara la o emisiune TV, ca seful statului Klaus Iohannis nu poate sa saboteze politica externa doar pentru ca nu se intelege cu unii ministrii din Cabinetul Dancila, adaugand ca Romania are o politica externa "sifonata".

- Tariceanu, despre C. Cretu: Sunt convins ca este animata de intentii bune Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, care a avertizat ca România pierde bani din lipsa proiectelor, este 'animata de foarte bune intentii', considera presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat luni seara ca nici prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, si nici altcineva din spatiul Uniunii Europene nu poate spune poporului român cum sa voteze la referendumul privind redefinirea

- Mourinho este pe faraș la Manchester United, iar zvonurile inlocuirii cu Zinedine Zidane prind tot mai mult contur. ”The Special One” pare sa fi scapat de sub control vestiarul, iar acest lucru se resimte și in prestația echipei. MU a suferit sambata inca o infrangere, 1-3, in deplasare cu West Ham,…