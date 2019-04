Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara ca liderii europeni presiuni inimaginabile pe instanțele din Romania pentru a inchide dosarul Laurei Codruța Kovesi, afirmand ca vor ”vor neaparat sa-și puna un procuror european in utrma unui troc politic, a unei negocieri ca la piața”.”Asta…

- In privinta anuntului mutarii ambasadei din Israel la Ierusalim, cred ca am facut ceea ce e corect, Romania trebuie sa aiba propriul punct de vedere pentru a fi respectata. Apropierea noastra de SUA și Israel este foarte importanta, nu inseamna ca vom avea o poziție impotriva UE, ci va fi una complementara.…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a fost iritat de intrebarile jurnaliștilor cu privire la faptul ca Florin Iordache, președinte interimar al Caperei Deputaților in lipsa lui, a sesizat CCR exact pe problema ridicata de avocații lui Liviu Dragnea in dosarul angajarilor fictive: reclamație privind lipsa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut azi la Calarași ca Pro Romania este un partid ”de securiști și de masoni” și in curand va face publice numele. De asemenea, Dragnea l-a intrebat pe Dacian Cioloș ce legatura are cu șefii de servicii din strainatate.„Oameni buni, acum sunt niște partide…

- Presedintele a intors, vineri, in Parlament bugetul de stat pe anul in curs. In acest sens, a adresat presedintilor celor doua Camere, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, o cerere de reexaminare. Totul, in conditiile in care in prima faza, dupa, in 20 februarie, ce legea bugetului fusese trimisa…

- Presedintele PSD a afirmat despre seful statului ca nu a facut un singur lucru bun pentru tara, a dezbinat, a incitat oamenii la proteste, a mintit, a vorbit de rau Romania si protejeaza in continuare statul subteran. 'Vreau sa va spun cateva lucruri despre Iohannis. Eu am crezut ca nu va…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea le-a transmis social-democratilor care l-au asteptat la Resita, unde au loc alegeri pentru conducerea orgnizatiei, sa faca politica partidului pentru oameni, nu pentru gasti. El a fist intampinat cu aplauze de catre social-democraatii din Caras - Severin si cu huiduieli…