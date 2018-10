Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, este de parere ca fostul premier Dacian Ciolos "este o papusa care este pusa sa vorbeasca atunci cand altcineva nu doreste", sustinand ca acesta, precum si Ludovic Orban si Klaus Iohannis "au in mana niste instrumente umane care inca mai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, marti, ca prin declaratiile referitoare la Ordonanta 6, fostul premier Dacian Ciolos arata ca "a ramas aceeasi papusa a serviciilor", iar actul normativ respectiv, dat de Cabinetul Ciolos, a avut rolul de a pastra Serviciul Roman de Informatii (SRI) "in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca tensiunile dintre primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si liderul PSD, Liviu Dragnea, scot la iveala “mizeriile care sunt ascunse sub pres de conducerea PSD”, afirmand ca, totusi, “Firea pentru Bucuresti este cam ceea ce e Dragnea pentru Romania”,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca primarul general Gabriela Firea actioneaza la Primaria Capitalei "exact dupa modelul lui Liviu Dragnea", sustinand ca aceasta "nu suporta opozitia, critica si nu vrea sa coopereze cu cetatenii" si ca ea este cea care a refuzat initial sa autorizeze…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca plangerea penala impotriva presedintelui Camerei, Liviu Dragnea, pentru neconvocarea acestui for in sesiune extraordinara, va fi depusa de deputatii liberali.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca OUG-ul anunțat de Tudorel Toader, prin care se va da posibilitatea de reviziure a dosarelor pentru cei care considera ca probele au fost viciate de protocoalele secrete, este unul cu dedicație pentru Liviu Dragnea.”Totul este legat de Dragnea, pentru…

- In buna masura prin reformarea partidelor se intelege o infuzie de tineret. Printre primele partide carora li s-a cerut insistent sa se reformeze, mai ales in sensul de a se moderniza, a fost PSD. Prima masura a fost luata de Adrian Nastase. A fost primul premier care a dus in guvern elemente tinere,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma ca ii e foarte greu sa creada ca un procuror poate da curs plangerii penale depuse de liderul PNL Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, calificand demersul drept "o enormitate".SONDAJ CURS - Partidele sustinute de romani, in fiecare regiune…