Stiri pe aceeasi tema

- Neapartenenta la PSD nu e o piedica pentru ministrul Justitiei Tudorel Toader, ci doar actiunile si activitatea acestuia, asa cum este valabil pentru orice membru al Guvernului, a declarat luni presedintele PSD, Liviu Dragnea. Intrebat la Parlament daca sustine ca portofoliul Justitiei sa fie asumat…

- Intrebat la Parlament daca sustine ca portofoliul Justitiei sa fie asumat de PSD, Dragnea a aratat ca acesta "este in cadrul portofoliilor pentru care PSD si-a asumat responsabilitatea", dar PSD poate sustine in posturi si persoane care nu sunt membre ale acestui partid. "Asa cum a mai facut…

- Senatorul USR Radu Mihail considera ca scrisoarea Comisiei de politica externa a Senatului trimisa MAE reprezinta al doilea episod al "rafuielii" dintre liderul PSD Liviu Dragnea si ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior. "Am asistat la episodul numarul 2 al rafuielii dintre Liviu Dragnea…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, unul dintre inițiatorii platformei Romania 3.0, face un apel catre președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și președintele Senatului, Calin Popescu

- Presedintele Senatului spune ca se impune o masura reparatorie avand in vedere „gravele excese si abuzuri” care s-au petrecut la nivelul DNA. „Nu trebuie sa fie un subiect tabu. Avand in vedere gravele excese si abuzuri care s-au petrecut in trecut la nivelul DNA, prin care procedurile judiciare au…

- "Este o ineptie care a prezentat-o acelasi Dragnea, care este din ce in ce mai rupt de realitate si care este clar ca altceva in afara de dorinta de a scapa de puscarie nu mai are in cap", a spus Orban, la Parlament, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, intrebat cu privire la faptul ca suspendarea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca in PSD se lucreaza la un document privind acuzarea președintelui Klaus Iohannis de inalta tradare, precizand insa ca acesta nu e finalizat și nici discutat cu partenerii din ALDE. „Exista acel document. Unii colegi din partid…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca PSD și Liviu Dragnea se gandesc mai mult decat serios la suspendarea președintelui Klaus Iohannis și se pregatește o acțiune fulger. Gușa susține ca Tariceanu va fi indeparat de la șefia Senatului pentru ca nu este dispus ca, odata ajuns la Cotroceni ca interimar,…