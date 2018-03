Stiri pe aceeasi tema

- "Mi-a zis si mie despre aceasta senzatie si i-am spus ca daca dumnealui sau doamna Cristea, care era prezenta la masa, poate spune despre vreo actiune a mea, despre vreo actiune a Guvernului, indreptata impotriva sistemului judiciar sau impotriva unei institutii din sistemul judiciar, daca vreo institutie…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au suferit o umilința publica din partea prim-vicepresedintelui Comisiei Europene! Frans Timmermans le-a spulberat scenariul prin care cei doi o acuzau pe șefa reprezentanței Comisiei Europene in București ca dezinformeaza. Mai mult, Dragnea a acuzat-o pe…

- Raportul elaborat de ministerul Justitiei pe activitatea DNA a fost unul dintre subiectele controversate discutate de prim-vicepresedintele Comisiei Europene. Frans Timmermans sustine insa ca verificarile de acest gen ar trebui facute de magistrati si nu de Guvern, pentru a se asigura independenta justitiei…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala in cursul careia are intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu,…

- Intrebat daca a citit raportul prin care se cere revocarea procurorului-șef al DNA, Frans Timmermans a raspuns: "Am fost informat și am vazut raportul, dar eu nu sunt un judecator al acestei chestiuni, nu vreau sa fiu eu cel care spune ca ceva e greșit sau nu, dar, din principiu, daca exista acuzații…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, considera ca "politia magistraturii" in Romania trebuie facuta de catre magistrati. Timmermans, aflat joi in vizita in Romania, a fost intrebat intr-o conferinta de presa despre raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la revocarea…

- "Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel referitor la modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie. Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic angajat in respectarea statului de drept, in garantarea independentei sistemului judiciar și…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat joi, dupa vizita la Parlament a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca sfatul acestuia a fost ca Romania sa nu evite sa solicite un punct de vedere al Comisiei de la Venetia pentru cele trei legi ale Justitiei, afirmand ca oficialul european…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, spune ca va cere explicatii de la toate partile implicate in legatura cu propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA. Frans Timmermans vine la Bucuresti maine si poimaine. Se va intalni cu Laura Codruta Kovesi, cu Tudorel Toader si cu alti…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, se va afla la Bucuresti pe 1 martie. Potrivit programului oficial, prima intalnire a oficialului european va fi cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, apoi cu reprezentantii Comisiei pentru legile Justitiei.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat declaratiile facute astazi, la Bruxelles, de presedintele Klaus Iohannis si seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, scrie Digi 24."Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Liberalii susțin ca poziția președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pe tema modificarilor la legile Justiției arata ca ”agenda paralela a lui Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu este impotriva intereselor strategice ale Romaniei”. ”In cazul in care cei doi lideri ai PSD și ALDE continua…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformate cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi, dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu…

- "Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor legate de modificarile legilor din domeniul justitiei de-a lungul a mai multor luni. Suntem foarte bine informati privind…

- "Multa lume a vorbit de anul economic, adica 2017 care a bulversat mediul de afaceri si oamenii. Nu neg ca au fost greseli, dar per ansamblu daca masurile erau proaste atunci Romania nu realiza performanta de crestere economica de peste 7%, fiind pe primul loc in UE", a punctat seful Senatului.…

- Scrisoare adresata Comisiei Europene Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului României, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, afirma, într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, ca elaborarea si examinarea legilor Justitiei s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale…

- Costul pentru Romania al pozitiei oficiale a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui, Frans Timmermans, cu privire la modificarea legilor justitiei, este "afectarea grava a imaginii tarii noastre in plan european si international", se afirma intr-un comunicat…

- Jean Claude Juncker si Frans Timmermans, presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, au facut miercuri o declaratie comuna in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile recente din Romania si subliniaza ca CE avertizeaza din nou cu privire la pericolul regresarii si va analiza in…

- Protestul - la care iau parte cateva persoane - a inceput la ora 21.00, in fata Palatului Cotroceni, intrarea Leu, fiind anuntat pe Facebook de catre Initiativa Romania. Manifestantii au coli A4 cu mesajele "De ce?" si "Comisia de la Venetia". Ei au fost legitimati de catre jandarmi, care…

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca este „regretabil” ca deputatul UDMR, Marton Arpad, compara aducerea minerilor din 1990 cu protestele cetatenilor fata de modificarile la legile Justitiei.„E regretabil faptul ca domnul Marton Arpad confunda ceea ce s-a intamplat in ‘90, aducerea unei…