Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor, duminica, in incheierea lucrarilor Consiliului National al PNL, sa inceteze cu ”blaturile”, le-a spus ca incepand de astazi partidul este in ofensiva si ca ”oastea trebuie trezita”, afirmand ca vrea ca fiecare sef de organizatie ”sa dea cu…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca partidul sau nu va intra in "razboiul de gherila" provocat de liberali. El a declarat, in cadrul unei emisiuni la Romania TV, ca social-democratii nu tolereaza discursul liderului Partidului National Liberal (PNL), Ludovic…

- Noua conducere a PSD, validata la Congresul din 10 martie de la Sala Palatului s-a reunit luni in primul Biroul Permanent National, la sediu central al PSD. Președintele PSD le-a transmis primele directive colegilor din partid: Sa comunice mai aplicat și sa spuna lucruri dar și sa nu mai existe ”situatii…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte, in timp ce Ludovic Orban a fost desemnat prin vot sa fie propunerea de premier a partidului. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar. 'Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca Romania ar putea acorda in aceasta vara sprijin financiar pentru oamenii cu venituri mici din Republica Moldova, precizand ca subiectul va fi luat in discutie in cadrul coalitiei si a Guvernului. Totodata, el a subliniat, in cadrul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o reacție zeflemitoare când a fost întrebat de acuzațiile de spalare de bani în Brazilia.”M-au prins când vindeam portocale pe plaja. Îmi asum asta”, a raspuns Dragnea, ironic, acuzațiilor de spalare de…

- Președintele Tineretului Național Liberal, deputatul PNL Mara Mareș, a declarat joi, la Brașov, ca Partidul Național Liberal se delimiteaza fața de demersurile PSD -ALDE fata de modificarile legilor justitiei. „Primavara a inceput bine pentru Partidul Național Liberal. La inceputul acestei saptamani,…

- Social democratii aradeni vor avea la congresul de sambata 47 de delegati. Din punct de vedere numeric, delegatia este una medie, deci destul de importanta in economia votului, atat pentru vicepresedintii regionali, unde este in cursa si Mihai Fifor, cat si, mai ales, cel pentru desemnarea presedintelui…

- Cu o saptamana inaintea Congresului PSD, organizatia judeteana Giurgiu a adoptat, in cadrul unei conferinte extraordinare, mai multe rezolutii. Despre acest subiect vorbeste, intr-o postare pe pagina sa, presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina: “Organizația PSD Giurgiu il susține la Congres pe Niculae…

- ”Am ințeles ca este o inadvertența grava in care președintele a spus ca procurorii nu se afla sub comanda ministrului Justiției și nicio clipa nu a fost vorba despre comanda ministrului Justiției, ci a fost vorba despre autoritatea ministrului Justiției, in conformitate cu Constituția.” a subliniat…

- Social-democrații gorjeni se poziționeaza din nou de partea lui Liviu Dragnea, președintele partidului și, la fel ca majoritatea organizațiilor din țara au emis o rezoluție prin care și-au dat acordul sa nu mai fie organizate alegeri pentru funcția de președinte la nivel național. Astfel, Anca Bordușanu,…

- "Toate aceste decizii le-am luat considerandu-ma nevinovat si pentru ca asa mi s-a parut normal, firesc, corect pentru orice democratie, orice tara si societate in care exista domnia legii. Am facut lucrul acesta pentru ca eu consider ca nimeni nu este mai presus de lege, asa cum spune Constitutia,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a admis, luni, ca nemulțumirile Gabrielei Firea sunt indreptațite și ca acesteia i s-au pus bețe in roate, el precizand ca s-a fost realizat un plan de colaborare intre Guvern si Primaria Capitalei. Despre razboiul din interiorul PSD, Dragnea afirma ca ”probabil ca nu…

- Dancila: "Intram in Schengen pana in 2019" Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis a fost “necesara”, fiindca trebuie sa existe o colaborare intre Presedintie, Guvern si Parlament, pentru ca altfel nu exista o coordonare in activitatile externe. El a mai menționat ca a cerut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a marturisit ca in cadrul discutiei purtate cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, i-a reprosat acestuia faptul ca investitiile americane nu sunt la nivelul scontat."Am discutat despre dezvoltarea parteneriatului strategic. Sunt nemultumit ca dezvoltarea in ultimul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legea de infiintarea a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures . Citeste si: Seful DNA Ploiesti face DECLARATIA MOMENTULUI! Lucian Onea NU NEAGA inregistrarile: 'Posibil sa fie VOCEA MEA...'…

- Kelemen Hunor a declarat ca nu crede ca sunt elemente de neconstitutionalitate in decizia de infiintare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Targu Mures, in conditiile in care Constitutia asigura dreptul minoritatilor de a invata in limba materna. "Decizia PNL este fundamental gresita din mai…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca acuzatiile pe care liderul PSD, Liviu Dragnea, le aduce SPP sunt ”povesti de adormit copiii”, afirmand ca Dragnea a lasat ”o petarda” similara si anul trecut - ”gaura in buget de 10 miliarde”.

- Liderul PSD declarat la Romania TV ca noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare"."Eu cred ca, intr-o luna, in maxim doua luni, Guvernul, Coalitia va prezenta public care este forma acestui proiect de lege, dupa care sa inceapa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea vine cu noi argumente și noi detalii in scandalul declanșat impotriva Serviciului de Protecție și Paza. Dragnea afirma raspicat ca nu intenționeaza sa mute serviciul de sub aripa președintelui Romania, dar ca Iohannis este el insuși in pericol, fiind o problema de securitate...

- Social-democrații și liberalii și-au pedepsit ieri disidenții din partid care aveau funcții politice in Senat. In timp ce președintele PSD Liviu Dragnea negocia cu liderii județeni ai partidului debarcarea premierului Mihai Tudose, iar fostul prim-ministru iși cauta la randul sau aliați in PSD, președintele…

- Liviu Dragnea s-a aflat luni seara in studioul Antena 3, in primul interviu dupa instalarea Guvernului Dancila. Ceea ce trebuia sa fie, in mod normal, interviul cu cea mai mare audiența a serii a fost, de fapt, abia pe poziția a doua in intervalul 21.00-22.00. Pe primul loc in topul audiențelor s-a…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca premierul desemnat, Viorica Dancila, nu va face altceva decat sa "finalizeze subordonarea Justitiei fata de interesele lui Liviu Dragea", iar Romania, la 100 de ani de la Marea Unire, se confrunta cu perspectiva unui…

- Dan Barna, președintele USR, a spus despre guvernul Dancila ca este unul menit doar sa satisfaca susținatorii din partid ai liderului Liviu Dragnea. Așa se explica, spune președintele USR, numirile facute de PSD dar și faptul ca persoane nepregatite și controversate ajung sa conduca ministere. Dan Barna,…

- Liberalii vor vota împotriva, la vedere, la învestirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta României" sa faca la fel. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca viata romanilor se deteriorieaza cu fiecare zi care trece si ca un numar record de romani parasesc tara pentru o viata mai buna. El a mai vorbit si despre bilantul PSD-ALDE din 2017, bilant intitulat Cartea Neagra a…

- Ludovic Orban, președintele PNL , vine la interviurile Libertatea LIVE . Se mai aude vocea opoziției intr-un peisaj politic dominat de coaliția PSD-ALDE? Cum vede președintele principalului partid de opoziție din Romania reforma fiscala promovata de Guvern si decizia Curtii Constituționale legata de…

- "Va fi foarte docila in relatia cu (...) Dragnea. In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului", a declarat Traian Basescu, la TVR1, intrebat care va fi, in opinia sa, comportamentul Vioricai Dancila ca premier in relatia cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Fiind intrebat daca de abia acum incepe…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii acestui proiect invoca, in Nota de Fundamentare, urmatoarele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca abuzul in serviciu nu va fi dezincriminat, asa cum a anuntat luni deputatul social-democrat Catalin Radulescu. "Nu am fost de acord cu declaratiile domnului Catalin Radulescu, drept pentru care nu avem in intentie sa dezincriminam abuzul…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca prin schimbarea a doi premieri intr-un an, PSD dovedeste ca nu guverneaza pentru romani, ci pentru propriile interese politice. “Prin schimbarea a doi premieri intr-un an, pe motiv de insubordonare politica fata de Liviu Dragnea, PSD dovedeste ca nu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Dupa ce PSD si-a dat jos al doilea premier in doar șase luni si a facut o noua propunere, in persoana Vioricai Dancila, retelele sociale au fost inundate de glume. Una dintre cele mai gustate glume a fost facuta pe seama liderului PSD Liviu Dragnea. “Dragnea e un adevarat politician al opozitiei, a…

- Senatorul Alina Gorghiu, fost presedinte al Partidului National Liberal (PNL), este convinsa ca presedintele Klaus Iohannis va tine cont de majoritatea parlamentara si ca va numi un nou premier din partea Partidului Social Democrat (PSD) si a Aliantei Democratilor si Liberalilor (ALDE). …

- Opoziția și-a stabilit mandatul pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, pentru desemnarea unui nou premier, in urma demisiei lui Mihai Tudose. PNL și USR cer anticipate, iar PMP va propune propriul premier. Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, pentru Mediafax, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca „sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate.Premierul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca demisia lui Mihai Tudose arata ca PSD este un partid aflat in criza. Orban spune ca partidul pe care il conduce considera ca in aceasta situație, cea mai buna soluție este declanșarea unor anticipate. Intr-un punct de vedere postat pe pagina de socializare…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni seara, pe Facebook, ca liderul PSD Liviu Dragnea este ”un descreierat bolonav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni”, transmitandu-i acestuia ca Romania afla intr-o zona cu tensiuni militare,

- Liviu Dragnea nu a uitat ca Iohannis a comentat destul de malitios pe tema modificarilor aduse legilor justitiei. Presedintele PSD a declarat ca legile Justitiei nu trebuie sa fie comparate cu un porc, asta dupa ce Iohannis a precizat ca prin modificarile aduse legilor Justitiei, social-democratii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se afla pe aceeasi 'lungime de unda' cu presedintele SUA, Donald Trump. Liderul Camerei Deputatilor spune ca si-ar dori ca ambasada Romaniei din Israel sa fie mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. O decizie similara a fost deja adoptata de presedintele american, Donald…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu. „Va somez sa luati atitudine fata de…

- ”Nu am ce sa comentez pe aceasta tema. Eu actionez in baza mandatului dat de Congres, care a hotarat, la propunerea mea, sustinerea candidaturii presedintelui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat. Eu sunt presedintele PNL si preocuparea mea este ca partidul sa ajunga la forta necesara pentru a…