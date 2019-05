Dragnea ii da replica lui Iohannis: astea-s visele lui, ca se schimba majoritatea

Stiri pe aceeasi tema

- "Omul asta se scalda in ridicol de foarte mult timp. Pentru mine nu e final de campanie tensionata. PSD nu a boicotat niciun referedumul, ba dimpotriva, cei care au boicotat au fost PNL, USR PLUS la referendumul pentru familie, de exemplu. Am vazut un filmulet ca spunea acest om in 2009 ca a votat pentru…

- Liviu Dragnea, a comentat, miercuri seara, la Romania TV, declarațiile facute de președintele Klaus Iohannis care a afirmat astazi ca PSD incearca sa boicoteze acest referendum. Liderul PSD a declarat ca PSD-ul nu a boicotat "niciun referendumul, alții au boicotat referendumul" și l-a numit pe Iohannis…

- "Nu. Nici vorba. Sunt destui care... e acelasi scenariu: ca sunt probleme. Nici vorba, ne-am intalnit, vorbim. Dumneaei merge in campanie intr-o parte, eu merg in alta parte. Cateodata ne mai intalnim”, a afirmat Dragnea. Liderul PSD a spus ca o cunoaste de ani de zile pe Viorica Dancila…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Antena 3, despre contramanifestațiile de la mitingurile PSD, ca opozanții partidului se comporta așa cum procedau „camașile negre din anii '30 din Germania nazista”.„Nu imi e ușor sa le solicit colegilor și simpatizanților sa nu riposteze. A fost…

- Dragnea vrea remanierea prin Parlament, prin schimbarea structurii Guvernului Liviu Dragnea a declarat, joi seara, ca exista o majoritate confortabila in Parlament si premierul Viorica Dancila poate apela oricand la varianta restructurarii prin votul Parlamentului, dar ca nu isi permite sa forteze…

- "PSD risca un cost mare, nu sunt sigur, sau a paltit un cost mare pe care acum va trebui sa il recuperam pentru ca s-a vorbit despre niste OUG ca s-ar da si s-a tot vorbit trei luni de zile si aici si la Bruxelles, peste tot. Dupa acre vine spune ca nu se pot da OUG. Dar de ai iesit frate cu declaratii…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a acuzat, vineri, pe oficialii europeni care s-au referit la situația judiciara a Laurei Codruta Kovesi, de „dublu standard”.„Au fost la Bruxelles (reprezentantii Guvernului, pentru OUG pe justitie - n.red) si imi zicea cineva ca expertii nu se uitau pe texte si…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Parlament, ca „sigur” nu se va modifica prin ordonanta de urgenta legea referendumului pentru organizarea de sectii diferite de vot in 26 mai pentru europarlamentare si referendumul pe justitie.„Nu am auzit-o pe dna premier sa vorbeasca de asa…