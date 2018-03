Stiri pe aceeasi tema

- "Eu si primul ministru asteptam de la MAE cat mai repede propunerea de ambasador in Statul Israel. Este mai mult de un an de cand Romania nu are ambasador in Israel si nu este in regula absolut deloc”, spus Liviu Dragnea.Intrebat daca Andreea Pastarnac, consilier de stat in aparatul de…

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- Pe langa faptul ca a reiterat remarca adresata ministrului de Externe inca de la congresul de sambata, aceea de a se formula cat mai rapid o propunere de ambasador pentru Israel, Liviu Dragnea a adus in discutie o evaluare a activitatii reprezentantilor Diplomatiei autohtone. “Astept sa primim de la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anuntat luni ca asteapta de la ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, in cel mai scurt timp, o analiza din care sa rezulte ce avantaje a adus statului roman fiecare sef de misiune sau atasat comercial. El a precizat ca acest subiect va…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anuntat luni ca asteapta de la ministrul de Externe o analiza din care sa rezulte ce avantaje a adus statului roman fiecare sef de misiune sau atasat comercial, adaugand ca acest subiect va fi discutat in coalitia de guvernare.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa le mulțumeasca liderilor Calin Popescu Tariceanu și Klemen Hunor pentru prezența de la Congres și pentru mesajele acestora. De asemenea, Liviu Dragnea a spus ca in urmatoarele zile va discuta cu liderul ALDE și va cere din partea Ministerului de Externe o evaluare…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca așteapta un raport al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) privind activitatea de pâna acum a diplomaților români pentru a vedea daca au adus sau nu avantaje statului român.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat prioritatile partidului in domeniul relatiilor externe ale Romaniei. In discursul sustinut la Congresul PSD, Dragnea a amintit ca altii "se lauda" in vizitele externe cu alocarea a 2% pentru Aparare, desi PSD a luat aceasta masura."Noi am decis alocarea…

- Echipa de conducere a PSD pare ca prinde contur. Dupa ce Capitala i-a anuntat drept favoriti pe Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Marian Neacsu, a venit randul delegatilor PSD Cluj la Congresul de sambata al partidului sa-si anunte preferatii. Potrivit acestora, ei ii vor sustine, pentru functiile…

- Analistul politic a declarat ca n-a fost absolut deloc surprins de anuntul ministrului Justitiei. "Mi se pare o furtuna intr-un pahar cu apa, sau poate cei care aveau sperante de la judecatorul Tudorel Toader ca s-ar putea sa fie judecator o fi o dezamagire, eu nu aveam mari asteptari de la judecatorul…

- Fundașul Gabriel Tamaș, 34 de ani, se simte excelent la Hapoel Haifa, locul 4 din Israel, și va continua la formația antrenata de Nir Klinger. Tamaș a ajuns la un acord cu patronul echipei, Ioav Katz, și va semna maine prelungirea contractului, urmand sa joace la Hapoel Haifa inca doi ani. Potrivit…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca a primit, din partea ministrului ungar de Externe invitatia oficiala transmisa de premierul Viktor Orban, cei doi urmand sa se intalneasca in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar Peter Szijjarto au convenit, luni, in privinta dezvoltarii unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta, a anuntat ministrul ungar de Externe, relateaza agentia MTI, potrivit Mediafax.

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce acesta a sustinut ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Romania ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale UE.

- "In 18 ani de activitate in diverse guverne si structuri publice am invatat si eu regula de aur - vrei sa rezolvi ceva pui un om responsabil/ vrei sa blochezi ceva pui doi responsabili! Dar sa pui 5 - 6 nu am mai auzit! (...) Caragiale a fost total depasit de actualul Guvern. Daca nu ar fi de plans,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca obligatia Guvernului Dancila este sa se asigure ca statul roman are relatie 'mult mai corecta si principiala cu mediul de afaceri', nu una 'brutala'.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni seara, la Antena 3, criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis la ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului Cabinet, Dragnea spunand ca seful statului "nu putea sa rateze momentul". El a mai spus ca spera ca seful statului sa fie "mult…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca obligatia Guvernului Dancila este sa se asigure ca statul roman are relatie "mult mai corecta si principiala cu mediul de afaceri", nu una "brutala". "In ceea ce priveste partea economica, fiscala, a mediului de afaceri, Guvernul condus…

- Dan Barna, președintele USR, a spus despre guvernul Dancila ca este unul menit doar sa satisfaca susținatorii din partid ai liderului Liviu Dragnea. Așa se explica, spune președintele USR, numirile facute de PSD dar și faptul ca persoane nepregatite și controversate ajung sa conduca ministere. Dan Barna,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a vorbit luni, dupa sedinta conducerii PSD, despre masurile economice si fiscale din noul program de guvernare, precizand ca acesta va include legea pensiilor, ca se va veni cu o propunere pentru legea achizitiilor publice si ca majorarile salariale adoptate isi vor urma…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata luni, de la ora 16.00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru Agerpres ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. …

- Din viitorul Cabinet Dancila vor lipsi o parte dintre miniștrii care au activat in mandatul lui Mihai Tudose. Potrivit Romania TV, intre cei care isi vor parasi posturile se numara Marcel Ciolacu - vicepremier fara portofoliu, Ionut Misa - ministrul de Finanțe, Marius Nica - ministru delegat pe Fonduri…

- ALDE va fi reprezentata la consultarile de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier de secretarul general al formatiunii, Daniel Chitoiu, si de vicepresedintele Gratiela Gavrilescu, a anuntat, marti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, care este vicelider al ALDE. Melescanu…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Uniunea Salvati România îl va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge în opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionând ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decât sa…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu va demisiona din functia pe care o detine si ca aceasta decizie o poate propune premierul Mihai Tudose si aprobata de liderii coalitiei de guvernare. Intrebat daca functia sa de ministru este printre cele posibil remaniabile, Teodor Melescanu…

- ANALIZA… Nelu Tataru, președintele PNL Vaslui, face o analiza extrem de dura a vizitei facute de Liviu Dragnea la finele saptamanii trecute. Printre altele, Tataru sesizeaza faptul ca vasluienii au șansa sa scape de Buzatu din fruntea județului Vaslui, dupa 20 de ani de conducere autoritara, și ca nu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca ministrul Carmen Dan ar trebui sa sa faca o analiza serioasa in urma cazului cu politistul cercetat pentru pedofilie, sustinand ca poate ar fi necesara analiza conducerii Politiei Romane.

- Președintele PSD Liviu Dragnea i-a mulțumit ministrului Doina Pana pentru activitatea desfașurata la ministerul Apelor și Padurilor. Liderul social-democrat a precizat ca noua propunere va veni din partea Comitetului Executiv Național, care urmeaza sa se intruneasca in cateva zile. Liviu Dragnea i-a…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca in luna ianuarie se va face o analiza in coalitie in legatura cu o posibila restructurare a Guvernului. "Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile pe care le-am adoptat in Guvern si ne uitam si in Parlament.…

- Președintele comisiei parlamentare privind legile justiției, Florin Iordache, a scris in nume propriu un rezumat in limba romana și in limba engleza care explica modificarile aduse in Parlament Legilor 303/2004, 304/2004 si 317/2004. Iordache a declarat vineri, pentru EVZ, ca a trimis rezumatul ministrului…

- Pe site-ul Camerei Deputatilor, la documentele comisiei privind modificarea Legilor Justitiei, apar traduse cele trei legi adoptate recent si care vizeaza organizarea judiciara, statutul judecatorilor si functionarea CSM. Potrivit surselor parlamentare, aceste traduceri au fost transmise joi…

- Florin Iordache a transmis joi ministrului de Externe, Teodor Melescanu, textul tradus al celor trei legi privind domeniul Justitiei care au fost adoptate recent in Parlament, transmite Mediafax. De asemenea, va fi trimis catre ambasade și un rezumat cu amendamentele depuse la pachetul de legi, precizeaza…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza...

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca in privinta unei decizii referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim trebuie facuta o analiza la nivelul Ministerului de Externe, subiectul urmand sa fie discutat si in coalitia de guvernare."Trebuie facuta…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a reacționat dur dupa ce in presa a aparut informația potrivit careia Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. …