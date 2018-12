Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a lansat, duminica, de la tribuna Consiliului Național al PSD, o serie de atacuri in cascada la adresa multinaționalelor, companiilor din energie, telefonie și a bancilor, vorbind, din nou, despre introducerea unui impozit pe cifra de afaceri.

- Liderul PSD Liviu Dragnea va conduce o comisie care va dicta strategia Romaniei pentru urmatorii 20 de ani, iar Guvernul trebuie sa puna in aplicare masurile, potrivit unui proiect de lege care a trecut de comisiile parlamentare. Ultimul hop: adoptarea legii in plenul Camerei Deputaților.Președintele…

- "Daca o parte dintre parlamentarii din PSD aleg sa sara parleazul si sa sustina o motiune de cenzura impotriva propriului partid, PSD poate sa inchida pravalia (...) Sa fie constienti ca daca o parte din actuala majoritate va sprijini o eventuala motiune de cenzura, partidul este intr-o mare problema", a…

- Liviu Dragnea a declarat, luni, inaintea Comitetului Executiv National, ca urmeaza o sedinta „neplacuta”. Liderul PSD aspune ca va propune sa se incheie perioada in care ”colegi de partid au uneltit, au negociat, pentru ca Guvernul PSD sa pice”. „Acum o sa mergem la Comitetul Executiv National, unde…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune, conform unor fragmente din inregistrari prezentate marti seara de Romania TV, ca PSD s-a comportat precum „un partid de maimute”, deoarece a acceptat ca Liviu Dragnea sa o propuna premier pe Sevil Shhaideh, califica drept ”o tragedie” calitatea Guvernului,…

- Liviu Dragnea a laudat interventia premierului Dancila in Parlamentul European cu ocazia dezbaterii statului de drept din Romania. "Am primit multe mesaje si m-am simtit mandru ca sunt roman. Am vazut un premier al Romaniei care a mers cu respect, cu demnitate in a reprezenta tara. Ceea ce am cerut…

- Argumentul e ca sentintele pronuntate de magistrati nu ar fi justificate. Liderul social-democrat a fost condamnat definitiv, la inchisoare cu suspendare, in Dosarul referendumului si a primit trei ani si jumatate cu executare, in cazul angajarilor de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman.…

- „Guvernul face o campanie de informare a populației privind referendumul pentru familie. Au incercat unii sa manipuleze ca intrebarea de pe buletinul de vot (n.r. Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?) este neclara. Legea este clara, nu poate…