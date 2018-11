Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chirieac a declarat ca primarul Gabriela Firea se afla in imposibilitatea de a-și duce la indeplinire toate planurile. "Doamna Firea nu mai are cum sa termine la timp, pentru 2020, iunie, proiectele pentru bucureșteni. Pentru ca, practic, mai are un an și vreo doua luni la dispoziție.…

- „Un primar poate supraviețui foarte bine și cu un Consiliu ostil. Avem exemple in istoria recenta cand unul dintre predecesorii mei a fost intr-atat de afectat de ostilitatea consilierilor incat a devenit Președintele Romaniei”, scrie Gabriela Firea intr-un comunicat reprodus integral de stiripesurse.ro…

- Razboiul dintre fostul președinte Traian Basescu și primarul Capitalei, Gabriela Firea, intra intr-o noua etapa și se anunța dezvaluiri. Basescu susține ca el nu a negociat nimic cu Dragnea, in shimb Firea este cea care i-a dat mesaj pentru a-i cere ajutorul la Ilfov, acolo unde consilierii PMP erau…

- Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a ajuns la Parlament, unde va incepe CEx. Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat ca miza de astazi este excluderea sa din partid și este de parere ca Liviu Dragnea va incerca și indepartarea a doi

- ”Acum nu ințeleg exact logica doamnei Firea. Acest razboi la varful PSD are un efect negativ asupra partidului, cel puțin acum. Eu știu... daca lucrurile se vor tranșa, se poate spune - o sa fie mai bine in viitor pentru partid - dar astazi, cand vorbim, nu se poate spune ca PSD are avantaje electorale…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, “nu are sustinerea nimanui in partid, ca nu a facut nimic pentru Bucuresti, dar nu din vina partidului”, a afirmat miercuri deputatul PSD Catalin Radulescu, conform Agerpres.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat miercuri ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu are sustinerea nimanui in partid, iar in grupul parlamentar colegii sunt nemultumiti de ea. Radulescu a mai spus ca edilul nu a facut nimic pentru Bucuresti, dar ca nu este vina partidului, si…