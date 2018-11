"Nu am simtit niciodata din partea presedintelui PSD ca si-ar fi dorit schimbarea ministrului Justitiei pe care noi l-am sustinut si cand a fost numit ca independent in acest guvern si l-am sustinut si pe parcursul activitatii. Am simtit si ca majoritatea colegilor din PSD l-au sustinut. Cu privire la ce s-a intamplat astazi si la remnierea anuntata de premierul Viorica Dancila, ea apartine prim-ministrului. In cadrul acestei evaluari, schimbarea ministrilor are nevoie de un vot politic pe care colegii din PSD l-au exprimat in CexN, iar in ceea ce ne priveste pe noi, ministrii nostri au trecut…