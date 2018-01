Stiri pe aceeasi tema

- "Se pare ca eu am mana proasta", a declarat președintele PSD, Liviu Dragnea, luni seara, dupa ce doua propuneri pe care le-a facut nu au rezistat la Palatul Victoria. Liviu Dragnea a spus ca au fost mai multe reproșuri care i s-au adus lui Mihai Tudose in ședința.

- Partidul Social Democrat a decis in cadrul ședinței Comitetului Executiv Național retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca social-democrații vor alege marți un nou premier. Intr-o conferința de presa dupa Comitetul Executiv Național,…

- Liviu Dragnea anunța ca recurge la o premiera in mandatul sau de președinte al PSD! Dupa ce a eșuat cu numirile a 3 premieri, Sevill Shhaideh, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, Dragnea jura ca el nu se va mai implica in numirea celui de-al patrulea prim-ministru din PSD.Șeful social-democraților…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru. Secretarul general adjunct al PSD, Codrul Ștefanescu, a declarat ca Liviu Dragnea nu va participa la ședința CEx. Președintele…

- Drganea: Nu m-am gandit sa demisionez Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntand in consecinta ca isi va depune mandatul. Liviu Dragnea: Nu cred ca presedintele este fericit, dar cred ca va respecta Constitutia…

- Liviu Dragnea, presedintele partidului PSD, a declarat luni seara ca el nu va propune niciun nume, pentru ca are "mana proasta", referindu se la Mihai Tudose si Sorin Grindeanu, ultimii doi premieri ai PSD."Se pare ca eu am mana foarte proasta, nu numai in ceea ce priveste numirile de premier, mai sunt…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a indicat conflictul dintre Guvern și partid ca unul dintre motivele principale pentru care Mihai Tudose a pierdut sprijinul partidului. „Exista o stare conflictuala intre partid și Guvern, cat și in interiorul Guvernului”, a spus Dragnea. El a spus ca membrii PSD au așteptat…

- Liviu Dragnea a facut declarații la sediul PSD, dupa ședința CEx in care partidul a votat retragerea sprijinului pentru premierul Mihai Tudose. Urmariți mai jos declarațiile lui Liviu Dragnea: „La inceputul ședinței, Tudose a spus ca daca CEx decide, va demisiona. Maine la ora 11, colegii vor reveni…

- Mihai Tudose, impreuna cu ministrii sai, a depus juramantul in data de 29 iunie 2017. La acea vreme Tudose spunea "Am fost propus in aceasta functie de catre presedintele Liviu Dragnea, acceptat de presedintele Klaus Iohannis si nu vreau sa insel increderea acordata. Voi fi prezent in Parlament…

- Primarul Capitalei a zis ca a avut o discuție cu ministrul Grațiela Gavrilescu. "Saptamana buna se cunoaste de luni dimineata. Am avut o intalnirea constructiva si foarte utila pentru Bucuresti cu doamna ministru al Mediului, Gratiela Gavrilescu. Ii multumesc pentru suportul acordat proiectele…

- Premierul PSD Mihai Tudose și-a asigurat susținerea a aproape 50 de parlamentari social-democrați in cazul in care președintele partidului, Liviu Dragnea, va incerca sa forțeze demiterea sa printr-o noua moțiune de cenzura dupa modelul Sorin Grindeanu. In acest moment, Dragnea nu-l poate forța pe Tudose…

- Intrebat cine e ințeleptul dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea, Ionuț Vulpescu a raspuns: ”Ințeleptul e PSD in ansamblu”. Senatorul PSD a precizat: ”E o tradiție, la inceput de an exista o ședința, nu e nimic spectaculos, nu e nimic special”. Rasturnare de situație in Guvern…

- PSD este un partid fara noroc la premieri. Incepand cu Petre Roman, exceptandu-l pe Nicolae Vacaroiu, o figura stearsa, partidul fondat de Ion Iliescu si-a canibalizat toti prim-ministrii. Petre Roman a fost debarcat prin violenta de minerii adusi de Ion Iliescu. Peste 10 ani, Adrian Nastase aparent…

- Social-democratii se reunesc luni in sedinta Comitetului Executiv National, dupa ce mai multi lideri au solicitat in intalnire pentru rezolvarea disputelor din partid. Duminica, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a sustinut ca liderul partidului,…

- In ședința CEX de luni, gruparea apropiata de șeful PSD, Liviu Dragnea, ar pregati retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose, potrivit unor surse citate de Realitatea TV. Daca se confirma acest scenariu, ar insemna ca Dragnea va incerca sa scape de Tudose așa cum a reușit și cu Sorin…

- "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana premier", spunea vineri Liviu Dragnea. Un mesaj dur pentru Mihai Tudose, care prevesteste un destin asemanator cu al lui Sorin Grindeanu. Si atunci se naste intrebarea: unde pierde Liviu Dragnea, pe drum, premierii?

- Razboiul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea pare din ce in ce mai intens. Premierul i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, iar taberele din partid par sa se coalizeze in spatele celor doi. Unul dintre liderii din filiale, presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu lanseaza un avertisment…

- Mihai Tudose e in razboi deschis cu Liviu Dragnea! Ruptura e totala intre premier și șeful PSD, despre care Tudose spune ca nu e ca Dragnea, care ”am taiat porci pe acolo și a carat sticle de vin” la cei din Servicii. Insa, Tudose risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu, adica sa fie demis in urma…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a anunțat pe Facebook ca va candida, cu sau fara susținerea partidului din care face parte, la alegerile prezidențiale din 2019. Deputatul spune ca a decis sa candideze dupa ce a vazut evoluțiile de pe scena politica din ultimii doi ani și pentru ca dorește sa lupte impotriva…

- Scandalul dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea a ajuns și la urechile lui Traian Basescu. Fostul președinte a avut o intervenție extrem de dura in miez de noapte, in direct pe B1TV. Dragnea i-a facut praf pur și simplu pe Tudose și Dragnea și a spus ca șeful Camerei Deputaților e foarte aproape de…

- Bogdan Chirieac considera ca in acest moment PSD-ul joaca de partea lui Liviu Dragnea. "Deocamdata la batalia de etapa, a fost o victorie clara a președintelui Liviu Dragnea. Nu știu cine va caștiga razboiul pana la urma, dar sa știți ca timpul, in mod paradoxal lucreaza in favoarea președintelui…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, social-democratul Marian Oprisan, a declarat, marti, ca liderul PSD Liviu Dragnea a luat mai multe decizii fara sa se consulte cu colegii de partid, dand ca exemplu desemnarea unor ministri si a presedintelui Curtii de Conturi. „Dragnea a condus PSD in toata…

- Victor Ponta, acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea! Mai exact, fostul premier face o afirmație grava: Mihai Tudose ar putea fi schimbat din fruntea Guvernului, pe modelul Sorin Grindeanu.Fostul premier a facut o analiza și a actualilor miniștri, pe care ii numește simplu: ”proști”.

- Victor Ponta face acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea! Conform fostului președinte al PSD, Mihai Tudose are putea fi schimbat din fruntea Guvernului, pe modelul Sorin Grindeanu.”O sa il schimbe Dragnea și pe Tudose și o sa vina cu cine crede el ca e cuminte. Ii pune sa semneze toate…

- Daca privim inapoi, anul pe care il incheiem pare ca a fost, la nivel planetar, unul al atacurilor teroriste, al razboiului și al dramei migranților, ambele fara sfarșit, și al amenințarilor nucleare nord-coreene. De altfel, 2017 a debutat sangeros prin atentatul din noaptea de Revelion dintr-un club…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a spus, joi, ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- ”In PSD, din luna martie a inceput sa li se spuna unor colegi: vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, il bagam la puscarie, tu esti mai bun presedinte. Probabil si lui Sorin (n.r.: Sorin Grindeanu, fostul premier) i s-a spus. S-a spus si in noua guvernare unor colegi din Guvern", a declarat Liviu Dragnea,…

- Liviu Dragnea a declarat, joi seara, la Romania Tv ca mai mulți membri din PSD au fost informați din „zone oculte” ca ar putea sa fie președinți ai partidului. Șeful PSD a spus ca printre aceștia ar putea fi doi membri ai Guvernului, dar chiar și Sorin Grindeanu și Mihai Tudose.

- Liviu Dragnea a declarat ca mai multor membri PSD li s-ar fi spus ca el va fi inchis, aceștia primind semnale ca ei pot sa preia șefia PSD. Dragnea a precizat ca nu știe daca acest lucru i s-a spus și lui Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose, dar știe ca cel puțin doi membri din Guvern au fost contactați.…

- Liviu Dragnea le da ultimatum la doi miniștri! Motivul: acestora li se cere sa iasa și sa spuna cine le-a zis ca ar putea sa fie președinți ai PSD.”La mai mulți membri din PSD li s-a spus ca ar putea sa fie președinții PSD. Ca eu o sa fiu arestat, ca o sa fiu condamnat, li se spunea din diferite…

- Liviu Dragnea (foto: Mediafax) In 2017, Romania a inceput politic cu un guvern tehnocrat, condus de Dacian Ciolos, si va incheia cu Mihai Tudose in fruntea Executivului. Intre ei, pe peretele cu fotografiile prim-ministrilor din Palatul Victoria, a fost pus si Sorin Grindeanu. Dacian Ciolos, Sorin Grindeanu…

- Deputatul PSD Adrian Solomon i-a transmis un avertisment, luni, liderului sau de partid, Liviu Dragnea: ”Si pe Ceausescu l-au sfatuit unii sa faca miting…”, a comentat președintele comisiei de munca, el declarand ca nu va ieși sambata in strada. pentru ca are lucruri mai importante de facut. Pe de alta…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a comentat, pentru DCNews: ”Eu cred ca e un scenariu la care se gandesc cei cațiva care au ramas in jurul lui Liviu Dragnea: Gabriela Firea, care este ea insași in campanie electorala sa-i ia locul lui Liviu Dragnea, probabil cea pe care Liviu Dragnea se gandește…

- Actualul premier Mihai Tudose il contrazice pe Liviu Dragnea in privința „statului paralel”, afirmand ca nu știe despre ce e vorba. In mod paradoxal, fostul premier Sorin Grindeanu, mazilit de Dragnea, il lauda acum pe șeful PSD pentru „determinare”.

- "Le mulțumesc colegilor parlamentari pentru incredere. E un domeniu in care am activat, in care am terminat și facultatea și masterul. Sunt lucruri importante de facut. In primul rand, la ANCOM cred ca trebuie readuse lucrurile pe un fagaș normal, avand in vedere ca acolo sunt specialiști in adevaratul…

- Actuala coaliția de guvernare bate orice record in materie de razgandeli. In ciuda faptului ca anunța cu surle și trambițe anumite masuri in spațiul public, faptul ca acestea sunt foarte greu de pus in aplicare ii forțeaza pe liderii din coaliție sa le amane sau sa le uite definitiv in sertare. Aceste…

- Intr-un mini-interviu pentru Antena3, fostul premier Victor Ponta a facut dezvaluiri uluitoare cu privire la Klaus Iohannis. Fostul premier a vorbit și despre intoarcerea sa in PSD, despre supararea pe Liviu Dragnea, dar și despre vizita in via lui Sebastian Ghița.Reporter: Sorin Grindeanu…

- "Eu cred ca Tudose l-a propus pe Grindeanu si cred ca Dragnea este mult prea slab sa se poata opune. Aseara, a incercat sa-l umileasca din nou pe Grindeanu, dar de fapt el nu se poate opune, este o umilinta pentru Dragnea, si Tudose si-a impus punctul de vedere si-l felicit pe Tudose pentru asta.…

- Deputatul Victor Ponta a declarat joi, intr-o conferinta de presa organizata la Targu-Jiu, ca in opinia sa premierul Mihai Tudose este cel care l-a propus pe Sorin Grindeanu la sefia Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), iar liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat de ce si-a schimbat opinia despre Sorin Grindeanu, despre care, in luna iunie, spunea ca este ”manevrat de anumite forte”. ”Nu (mai este manevrat - n.r.). Acum a iesit. Poate vreodata va dori sa spuna. Mie nu mi-a spus, nici nu-l fortez. Daca va considera…

- Comisia economica a Senatului si Comisia pentru tehnologia informatiei a Camerei Deputatilor au avizat favorabil candidatura lui Sorin Grindeanu pentru postul de presedinte al ANCOM, cu 15 voturi pentru si sapte impotriva, urmand ca plenul reunit sa se pronunte asupra numirii sale. Fostul premier…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a primit, marti, aviz favorabil pentru a ocupa functia de presedinte al ANCOM de la Comisia economica, industrii si servicii din Senat si Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputatilor. Fostul prim-ministru a fost avizat marti…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, in cadrul audierii sale in comisiile parlamentare pentru postul de presedinte al ANCOM, ca indeplineste criteriile pentru aceasta functie, inclusiv pe cel al neapartenentei la un partid politic, intrucat a fost exclus din PSD. ”Sa stiti ca statutul…

- Radu Tudor a prezentat, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3, culisele întoarcerii lui Sorin Grindeanu în zona guvernamentala, lânga Mihai Tudose, în postura de șef al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit la Antena 3 despre conflictul dintre președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose, mai ales dupa ce Sorin Grindeanu a fost propus de catre prim-ministru la șefia ANCOM.

- Revenirea lui Sorin Grindeanu intr-o poziție guvernamentala se face cu acordul președintelui PSD, Liviu Dragnea, care a acceptat acest ”compromis”, spune Radu Tudor, dupa ce fostul premier a fost propus, luni, la șefia ANCOM, de catre Mihai Tudose.”De ce a acceptat Dragnea acest compromis?…

- Propunerea premierului in funcție a fost transmisa, luni dimineața, Birourilor Permanente ale celor doua Camere și vine dupa ce vineri fostul președinte al ANCOM, Adrian Dița, și-a dat demisia. Prezent la Timișoara pentru a fi audiat ca martor in dosarul Poli II, Sorin Grindeanu a…