Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, marti seara, ca fostul presedinte al UNPR, Gabriel Oprea, a purtat discutii cu fostul director adjunct al Serviciului Roman de Informatii Florian Coldea despre modul de ocupare a functiilor de conducere in PSD. Dragnea a sustinut ca i s-a transmis…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti seara, la Antena 3, ca inaintea alegerilor din partid din 2015, cand a candidat pentru functia de presedinte interimar, Gabriel Oprea i-a spus ca "a vorbit cu statul de drept", care i-a transmis ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie numarul unu in partid, iar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, marți, la Antena 3, despre afirmatiile lui Gabriel Oprea. „Domnul Oprea a spus ca m-a ajutat pe mine sa devin președintele interimar al partidului in 2015. ...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR, Gabriel Oprea, i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD, dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Statul pararel facea guverne, a susținut Liviu Dragnea, marți seara, la Antena 3. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20.00 sa discutam…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti seara, la Antena 3, ca Ion Iliescu nu a putut fi prezent la Congresul PSD, iar Adrian Nastase, fost presdinte al partidului, a avut reprezentanti printre cei pe care i-a sustinut. Potrivit unor surse politice, Dragnea il banuieste pe Adrian Nastase ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a dat replica lui Gabriel Oprea, dupa ce acesta a aratat ca l-a susținut sa devina președinte interimar la PSD. Dragnea susține ca Oprea ii spusese inainte de alegeri ca ”statul de drept” a decis ca la PSD Valeriu Zgonea sa devina președinte interimar, iar Dragnea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, marți, la Antena 3, despre afirmatiile lui Gabriel Oprea. „Domnul Oprea a spus ca m-a ajutat pe mine sa devin președintele interimar al partidului in 2015. Imi pare rau ca s-a dus pe subiectul asta. Trebuie sa spun ce s-a intamplat atunci. (...) Era…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca statul paralel, care „exercita puterea statului intr-un mod nelegal si nelegitim”, este format din oameni din serviciile secrete, din Politie, din vami, din ANAF, Garda Financiara, din procurori sau judecatori, fiind „o ramificatie care atunci…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis nu coordoneaza ”statul paralel”, dar este un beneficiar direct al gruparii. Totodata, Liviu Dragnea a precizat ca președintele Iohannis prefera sa apere aceasta structura, din cauza unor interese...

- Seful PSD, Liviu Dragnea, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Seful Camerei Deputatilor a lansat afirmatii grave despre asa zisul 'stat paralel' si a spus cine ar face parte din aceasta structura. Dragnea nu l-a uitat nici pe seful SPP, Lucian Pahontu, pe care l-a acuzat, din nou, in mod direct…

- Dragnea raspunde zvonurilor despre casatorie: ”De mult timp am vazut ca fiecare vrea sa fie nașul meu”, a raspuns in gluma, liderul PSD, dupa prima ședința a conducerii partidului. Premierul Viorica Dancila afirma, duminica seara, ca ar accepta sa fie nașa de cununie a lui Dragnea, in cazul unei casatorii…

- Intrebata duminica, la Antena 3, daca este de parere ca presedintele Iohannis o place, Dancila a raspuns: 'Nu stiu daca ma place. (...) As dori sa ii placa sa lucreze cu mine ca si prim-ministru. In fond este importanta relatia institutionala'. Totodata, sefa Executivului a precizat ca a vorbit cu…

- Ce este proiectul GROWTH, lansat pe Dragnea la Congresul PSD. Acesta a anunțat o foaie de parcurs pentru ceea ce trebuie sa faca statul pentru un cetațean, de la naștere și pana la finalul vietii. Președintele PSD spune ca inițiativa sa urmarește sa creasca nivelul de trai al celor care muncesc și…

- Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente importante ale carierei sale politice, in contextul afirmatiilor liderului PSD care ii recomanda lui Codrin Stefanescu sa discute cu

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, vineri, acuzatiile aduse joi seara de Gabriel Oprea, afirmand ca nu credea ca fostul presedinte al UNPR sa faca ”o asemenea greseala” si ca este ”cam urat pentru dumnealui si pentru SRI”.

- Oprea: Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu. "Camaradul" la nevoie se cunoaste Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a facut "camaradul" lui Codrin Stefanescu, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr o emisiune la Antena 3 ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in…

- Președintele USR, Dan Barna a lansat un sondaj IMAS, care arata intenția de vot. PNL - 29,4% PSD - 28,6% USR - 11,2% ALDE - 10,6% Un alt sondaj al Sociopol care arata intenția de vor, da un alt clasament al partidelor politice. PSD - 34% PNL - 33%…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ramane fara șansa de a explica prezența la chermezele Serviciului Roman de Informații. Dragnea nu va fi audiat in Comisia de control al SRI, așa cum susținea ca iți dorește, deoarece membrii comisiei au respins prin vot propunerea de a-l chema pe Dragnea la…

- "Eu nu ii voi cere explicatii personal. Eu cred ca e dator el sa dea explicatiile astea in interiorul partidului, sa explice cate intalniri de genul acesta a avut, de ce le-a avut si in ce context. Poate, pur si simplu, a fost obligat sa participe. Poate a participat din placere. Lucrurile astea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea i-a raspuns, luni, lui Codrin Stefanescu, care ii ceruse explicații privind prezenta la petrecerile SRI. Dragnea a replicat ca acesta poata sa ceara explicatii de la „camaradul” lui Gabriel Oprea. „Cred ca domnul Codrin Stefanescu poate sa ceara aceste explicatii de la…

- "Cred ca domnul Codrin Ștefanescu poate sa ceara explicații privind petrecerile de la camaradul sau Gabriel Oprea, care sigur nu are nici o legatura cu sistemul. In ceea ce privește ce am eu de spus, voi spune in Comisia SRI și nu voi merge acolo nici cu jumatați de adevar așa cum a facut George…

- Liviu Dragnea i-a raspuns lui Codrin Ștefanescu, dupa ce secretarul general adjunct al PSD i-a transmis liderului partidului ca trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George…

- Claudiu Manda, seful Comisiei pentru controlul SRI, a afirmat la Realitatea TV ca s-a întâlnit o singura data cu George Maior o singura data. "Domnul Maior m-a rugat sa ne vedem", a spus acesta.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca fostul sef al SRI Geroge Maior „a ascuns foarte multe lucruri”, la audierea din Comisia pentru controlul SRI, afirmand ca atunci cand „va avea si el loc la comisie” o sa spuna, la randul sau, „multe lucruri”.

- Evenimentele dezvaluite de EVZ in serialul „Noi suntem Statul!” și la care au participat cei mai puternici oameni din instituțiile de forța ale Romaniei, au fost confirmate recent de ambasadorul țarii la Washington, George Maior, in cadrul audierilor de la Comisia SRI. Printre remarcile acestuia au…

- Documentul care contine peste 100 de pagini cuprinde si o serie de solicitari pentru presedinte, transmite Romania TV. Parlamentarii au descoperit fraude grave, iar Laura Codruta Kovesi este acuzata ca afecteaza grav prin comportamentul sau imaginea institutiei pe care o conduce si imaginea justitiei.…

- In plenul Parlamentului s-a dezbatut raportul Comisiei pentru alegerile prezidențiale din 2009. Traian Basescu a avut o intervenție exploziva și le-a spus parlamentarilor ca daca ei considera ca statul paralel a funcționat in 2009, atunci ce au insemnat intalnirile dintre Liviu Dragnea, Victor Ponta,…

- 'Se incearca deturnarea votului cetatenilor', a spus Tariceanu, la Palatul Parlamentului. Fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga a afirmat, duminica, la Antena 3, ca sefa DNA a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul…

- Dragnea: Apar tot mai multe dovezi ale existentei statului paralel Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul, ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel. "S-a vorbit…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul., ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat la audieri in Comisia de Aparare, dupa acuzațiile lansate la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea susține ca va merge la Comisie, pentru ca ”așa ne trebuie”, daca am indraznit sa vorbim.”Așa ne trebuie pentru ca am vorbit, sa ne cheme la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se plange zilnic ca statul paralel vrea sa-l aresteze ca sa nu aplice programul de guvernare. Probabil ca statul asta paralel are si alte parghii cu care impiedica guvernul PSD sa isi onoreze p...

- Decizia de a renunta la serviciile SPP a fost luata de toti ministrii noului Executiv. Presedintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat in mod repetat pe seful SPP, Lucian Pahontu, ca se implica in politica, la un moment dat spunand despre el ca este un personaj veninos. Imediat dupa investirea guvernului…

- Dragnea cere sa fie audiat de Comisia SRI: Aceste lucruri trebuie stiute; sunt lucruri grave Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand…

- Scandalul a pornit de la Valentin Popa, propunerea pentru ministerul Educatiei din partea organizației din Suceava, propunere susținuta de liderul PSD Liviu Dragnea, care intorcea astfel serviciul județelor ce l-au susținut in ultimele doua Cex-uri. Codrin Ștefanescu a susținut-o pe Ecaterina Andronescu.Potrivit…

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- "Doamna Dancila, si din informatiile pe le-am luat, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din Romania. Povestea asta cu studiile facute la Academia de Informatii, de informatiile Securitatii, au o structura de genul asta foarte utila, in care foarte multi…

- Gabriela Firea susține ca Liviu Dragnea a numit doi premieri fara sa consulte partidul. Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3: ”Chiar așa s-a intamplat. Eu ma intreb cum a putut sa conduca partidul la victorie cand, in mod evident, Liviu Dragnea nu are oameni in jurul lui.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. „Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si seful Camerei Deputatilor, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca, desi PSD-ul a castigat alegerile, nu stie cine detine de fapt puterea in Romania. Totusi, seful PSD a subliniat ca presedintele Klaus Iohannis este principalul beneficiar al statului paralel.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri la Antena 3 ca este un om credincios și ca au fost situatii cand si-a iubit aproapele mai mult decat pe sine si ca el nu poate sa urasca.Liviu Dragnea raspunde acuzațiilor lui Ponta! Semnal pentru Claudiu Manda: 'Și eu vreau sa merg la Comisia…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca nu l-ar deranja deloc sa compara in fața Comsiei SRI, deoarece este posibil sa dețina informații valoroase despre care nici chiar el n-ar fi conștient. ”Aștept și eu o invitație acolo!”, a anunțat Dragnea.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca așteapta sa fie invitat la Comisia SRI pentru a fi audiat, precizand ca i-a dat in aces sens „semnale” lui Claudiu Manda. Declarația a venit ca urmare la acuzațiile lui Victor Ponta. „Domnul Ponta ar trebui…

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, a anunțat, sambata, ca va face o solicitare catre președintele Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, și președintele social-democrat, Liviu Dragnea, pentru a cere acțiuni cu privire la interceptarile pe care SRI le-a facut…

- Sociologul Marius Pieleanu, cel care conduce institutul Avangarde, este de parere ca, daca mâine ar avea loc alegeri, președintele Klaus Iohannis ar ieși din nou învingator. ”Președintele țarii incontestabil este în centrul jocului de putere. Nu pierde nimic din…

- Dezvaluiri incredibile ale realizatorului Antena 3, dar si seful CNMR, Alexandru Cumpanasu. Acesta a devoalat o informatie incredibila primita de la Ambasadorul Israelului de la Bucuresti. "Inca o informatie BOMBA din inregistrarea pe care am realizat o cu E.S. Tamar Samash, Ambasadorul Israelului…