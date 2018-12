Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, sustine ca are informatii consistente ca stenogramele sedintei de plen de miercurea trecuta in care Liviu Dragnea si Florin Iordache au fost revocati din functie vor fi falsificate, potrivit Agerpres. "Astazi se confirma din nou ca fiecare zi cu Liviu…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, sustine ca are informatii consistente ca stenogramele sedintei de plen de miercurea trecuta în care Liviu Dragnea si Florin Iordache au fost revocati din functie vor fi falsificate.

- Lia Olguta Vasilescu l-a acuzat, miercuri, pe deputatul PNL Nicolae Neagu, ca i-a spus lui Florin Iordache sa se ridice de pe scaunul de presedinte de sedinta, in plenul Camerei, in timp ce se cerea revocarea din functie a presedintelui Liviu Dragnea si a doi vicepresedinti PSD. In plus, potrivit Liei…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține, despre dosarul care i-a fost deschis de catre DNA, ca acesta este o forma de presiune și acuza procurorii ca au o strategie de scurgere a informațiilor in presa pentru a forma imaginea publica ca inculpatul este vinovat, ceea ce este ilegal.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, il ataca dur pe președintele Klaus Iohannis. Este un președinte „fake”, care „poate fi considerat infractor”, a spus Dragnea, joi, in Parlament. „Am vazut un om in panica, nervos și iritat, dar in panica. Vedem un președinte panicat pentru ca vede cum se destrama sistemul…

- Deputatul USR, Lucian Stanciu Viziteu, membru comisia de control a SRI, acuza ca liderii coaliției PSD-ALDE, Dragnea și Tariceanu, vor sa-l scoata din inchisoare pe teroristul Haysam. “Un proiect de lege depus de președintele PSD, Liviu Dragnea și președintele ALDE, Popescu Tariceanu ar putea…

- Sibienii protestatari ii cer presedintelui Klaus Iohannis "sa nu cedeze" si Lazar sa ramana procuror general."Presedintele Iohannis nu trebuie sa cedeze. Trebuie sa se prevaleze de aceasta opinie a Comisiei de la Venetia si sa arate ca, daca vrem ca Romania sa ramana o tara europeana, trebuie…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca se așteapta ca președintele Klaus Iohannis sa ramana intr-o zona de echilibru in ceea ce privește intervenția in dosarul protestului din 10 august și sa lase procurorii sa-și faca treaba, deoarece șeful statului lasa impresia ca se afla in campanie.Citește…