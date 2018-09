Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea spus, intr-un interviu la Antena 3, la doua zile dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca au fost colegi care i-au reprosat faptul ca nu a condus partidul cu o mana de fier. Liderul PSD a vorbit si despre un plan straveziu pentru a fi dat jos Guvernul Dancila. „Planul e straveziu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca nu are resentimente dupa ziua de vineri, dar ca nu mai are nici rabdare. El a sustinut ca unii colegi din partid i-au reprosat tocmai ca nu a fost ”mana de fier”. Dragnea spune ca este un plan straveziu pentru a fi dat jos…

- 'Iohannis e cel mai puternic om din Romania. Are serviciile, are mare parte din procurori si influenta prin aceste institutii asupra unor judecatori. Cel mai puternic om din Romania este Iohannis. Exercita aceasta putere intr-un mod abuziv. Noi avem aceasta coalitie, avem majoritate in Parlament…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca presedintele Klaus Iohannis face orice sa blocheze Guvernul si este cel mai puternic om din România, exercitând aceasta putere în mod abuziv.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca vrea sa dea o ordonanta de urgenta pentru reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%, la parcurile de agrement de la 19% la 5%, iar pentru apele termale TVA va fi 0%, potrivit Mediafax. „Doamna prim-ministru…

- Memorandumul pe tema mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim mai are nevoie de semnatura unui singur secretar de stat pentru a fi desecretizat, urmand ca acesta sa fie trimis Parlamentului, Administratiei Prezidentiale si prim-ministrului, a declarat marti ministrul Afacerilor Externe,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, joi, pe Klaus Iohannis in privința politicii externe, afirmand ca șeful statului nu informeaza Guvernul și Parlamentul, despre deciziile luate in timpul deplasarilor externe și ca, in afara de comunicate și ”celebrele poze”, nu se știe nimic concret.”Președintele,…

- Ministrul de Externe al Franței plaseaza România guvernata de coaliția PSD-ALDE pe harta proiectelor &"iliberale&", alaturi de Ungaria și Polonia și critica atacul majoritații la adresa justiției.