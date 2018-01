Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a declarat la finalul sedintei CExN ca este convins ca va avea cu Mihai Tudose "exact relatia" pe care a avut-o cu acesta inainte sa fie numit premier. Intrebat cine sau ce l-a schimbat pe Tudose, liderul PSD a vorbit despre existenta unui "personaj veninos" dintr-o institutie,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca demisia lui Mihai Tudose arata ca PSD este un partid aflat in criza. Orban spune ca partidul pe care il conduce considera ca in aceasta situație, cea mai buna soluție este declanșarea unor anticipate. Intr-un punct de vedere postat pe pagina de socializare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul CExN s-a discutat si despre tema demisiei lui Carmen Dan de la sefia MAI, subliniind ca in cadrul reuniunii colegii din conducerea social-democrata au spus "nu" variantei ca actualul ministru de Interne sa faca un pas in spate. "S-a…

- Dragnea, dupa CEx: Le-a spus colegilor despre ”un personaj veninos dintr-o instituție romaneasca, care a facut foarte mult rau și face in continuare; Nu va mai face, a spus liderul PSD, precizand ca de data aceasta, partidul iși va lua masurile de siguranța. ”Colegilor mei din partid le-am spus despre…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD, dominat de o majoritate covarsitoare pro-Dragnea, i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose, care a anuntat ca va demisiona, dar ca nu va asigura interimatul. Dragnea a trantit al doilea Guvern al PSD in decurs de un an. In joc intra acum Klaus Iohannis,…

- Liviu Dragnea lasa sa se ințeleaga ca ultimele acțiuni ale lui Mihai Tudose au fost ordonat de ”personaj veninos”. Șeful PSD a refuzat sa spuna, deocamdata, cine e, dar a anunțat ca urmatorul premier al PSD nu va mai putea fi atins de personajul ”dintr-o instituție a statului care a facut și face…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, pentru MEDIAFAX, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate.

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește news.ro. Ulterior…

- Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa precedentul CEx, ca urmatoarea sedinta va avea loc in perioada 29-31 ianuarie la Iasi, mai multi membri si lideri social-democrati au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv. In sedinta de luni ar urma sa se discute daca i se retrage sprijinul…

- Soarta premierului Mihai Tudose / Ce spun unele dintre cele mai cunoscute voci din partid Comitetul Executiv al PSD se va intruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide daca ii vor retrage sprijinul…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut duminica seara ca in CEx este de transat o singura problema: fie pleaca din Guvern ministrul de Interne, Carmen Dan, fie pleaca premierul. Liderii PSD se intalnesc luni pentru a decide, in Comitetul Executiv, asupra disputei dintre…

- Președintele PSD Constanța, Felix Stroe, a transmis un mesaj de susținere pentru Mihai Tudose, sambata, in condițiile in care, potrivit informațiilor Digi24, a fost convocat de urgența Comitetul Executiv Național al partidului pentru a tranșa conflictul dintre Liviu Dragnea și premier.

- ​Presedintele PSD, Liviu Dragnea, forteaza convocarea sedintei Comitetului Executiv pentru a cere demisia premierului Mihai Tudose, au declarat surse din partid, dupa ce mai multi lideri au solicitat intrunirea cat mai rapida a conducerii partidului pentrua transa disputa interna. Potrivit surselor,…

- 'In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din judet, la care a participat si Liviu Dragnea, s-a solicitat convocarea imediata a CEX, pentru a se lamuri situatia din partid. Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profileaza o ruptura si nu ne dorim ca ea sa se…

- Liviu Dragnea a spus, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. De asemenea, intrebat de ziaristi daca se afla in spatele deciziei ministrului de Interne, Carmen Dan, de a nu demisiona din functie, liderul social-democrat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lasat sa se ințeleaga, intr-o scurta și ironica declarație la Bacau, de partea cui e in razboiul care se poarta, aparent intre premierul Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, dar de fapt lupta e la varf. „Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim-ministru”,…

- "Nu ma surprinde mesajul lui Liviu Dragnea. Cum au loc execuțiile in Partidul Comunist? Cu zambetul pe buze, despre ce vorbim? Abia dupa aceasta declarație a domnului Dragnea, domnul Tudose trebuie sa fie ingrijorat. Cum a spus domnul Dragnea? Ca el spera sa ramana in continuare prim-ministru. Deci…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anuntat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. „Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru",…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anunțat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este invitat la interviurile Libertatea Live, unde va vorbi despre ultimul Comitet Executiv al partidului , cine ar putea fi candidatul la prezidențiale din partea social-democraților și speculațiile despre tensiuni intre Liviu Dragnea și Mihai…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- ”Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ce se intampla la PSD - pentru ca este inutil, filmul de azi l-am vazut de atatea ori incat simt doar mahnire si dezamagire! Dragnea azi anunta ca il sustine pe Tudose / la fel il sustinea si pe Grindeanu / si pe Tutuianu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca este nevoie de o restructurare…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a multumit Doinei Pana pentru activiatea din Guvern si i-a transmis premierului ca noul ministru al Apelor si Padurilor va fi stabilit de Comitetul Executiv al PSD, un mesaj clar pentru Mihai Tudose ca nu va avea un cuvant de spus in alegerea noului demnitar.

- Politicienii prefera sa sarbatoreasca noaptea dintre ani în tara, printre acestia numarându-se presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, putini fiind cei care vor petrece Revelionul în

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca unor membri ai Guvernului Tudose li s-a spus ca ar sunt buni sa devina presedinti ai PSD si i-a îndemnat pe acestia sa spuna public din partea cui au venit aceste cuvinte, în caz contrar va spune el. "De la început,…

- Sociologul Marius Pieleanu, cel care conduce institutul Avangarde, este de parere ca, daca mâine ar avea loc alegeri, președintele Klaus Iohannis ar ieși din nou învingator. ”Președintele țarii incontestabil este în centrul jocului de putere. Nu pierde nimic din…

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a reacționat dur dupa ce in presa a aparut informația potrivit careia Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, lanseaza o ipoteza care poate produce un adevarat cutremur pe scena politica. Badalau a explicat ca in PSD se vorbește foarte serios despre un referendum in care poporul sa fie intrebat daca doresc trecerea la monarhie. ”Eu sunt republican, dar am vazut…

- Presedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, a declarat ca la mitingul organizat pe 9 decembrie vor fi prezenti in jur de 30.000 de oameni, afirmand ca USR si PNL nu au reusit sa stranga decat 700 de manifestanti, iar oamenii vor putea sa spuna cine ii reprezinta. ”Din cate am inteles,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca are o relatie "institutional corecta" cu presedintele Klaus Iohannis. Intrebat la Antena 3 care mai este relatia sa cu seful statului, premierul a raspuns: "Institutional corecta".Totodata, chestionat care este relatia sa cu presedintele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca este corecta poziția premierului Mihai Tudose care a afirmat ca nu ințelege conceptul de "stat paralel", in contextul in care in cadrul dezbaterilor asupra rezoluției adoptate de partid la Baile Herculane unii au fost de acord cu aceasta…

- Mihai Tudose a afirmat ca nu a mai discutat in ultima perioada cu șeful statului. Intrebat daca nu se impune o discuție cu Klaus Iohannis avand in vedere criticile pe marginea masurilor fiscale dar și pe MCV, prim-ministrul a raspuns: "Nu-mi amintesc sa fiu criticat pentru MCV. Care este acuza adusa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, daca premierul Mihai Tudose s-a opus, la intalnirea de luni, adoptarii masurilor fiscale anuntate, el infirmand acest lucru. Dragnea a refuzat sa raspunda la alte intrebari.

- Sedinta de urgenta a coalitiei de guvernare, luni dupa-amiaza, dar fara ALDE. Președintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose sunt la Vila Lac 1, unde discuta despre Codul Fiscal si prevederile controversate. In acelasi timp, Calin Popescu Tariceanu este la Parlament si transmite mesaje de…

- Dezbaterea modificarilor fiscale s-a amânat, cel puțin pe moment, pentru ziua de miercuri. Întrebat când va avea loc ședința de guvern, premierul Mihai Tudose a raspuns „miercuri, ca de obicei”. Se pare, însa, ca va fi o ședința ordinara și nu se știe daca…

- Surse guvernamentale au declarat pentru agentia de presa MEDIAFAX ca Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, cand era anuntata discutarea propunerilor de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Pana la ora transmiterii acestei stiri, nu se primisera toate avizele necesare,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Deva, ca este necesara gasirea celei mai bune formule pentru ca ajutoarele sociale sa fie acordate acelor oameni care au, cu adevarat, nevoie de ele, precizand, in acest context, ca mulți cetațeni care pot munci se mulțumesc doar cu aceasta forma…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca mulți români pot foarte bine sa munceasca și nu au nevoie de ajutoare sociale. ”Sunt multi cetateni români care sunt activi, care pot munci, dar care prefera sa se multumeasca doar cu acele ajutoare…

- Dragnea nu a dorit sa dea detalii in privinta amendamentelor la legile justitiei. "De abia a fost depus la comisia speciala. Am inteles ca membrii comisiei speciale au redactat impreuna un proiect comun si incep dezbaterile in acea comisie pe acel proiect de lege", a declarat Liviu Dragnea…

- Dragnea: Eu cred ca presedintele Iohannis ar trebui sa numeasca pe toata lumea in Romania Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ironic ca in opinia sa seful statului ar trebui sa numeasca pe toata lumea in Romania, ca raspuns la intrebarea legata de schimbarea prerogativelor sefului statului…

- Negocierile cu autoritațile privind solicitarile Federației SANITAS merg pe fagașul dorit, lucrurile sunt ca și rezolvate și nimeni nu va pierde nimic de la 1 ianuarie, a declarat, joi, președintele federației, Leonard Barascu, dupa discuții cu premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Liviu Dragnea a declarat, în exclusivitate la Punctul de întâlnire, de la Antena 3, ca nu a dorit înlocuirea din functie a premierului Mihai Tudose, în ciuda tensiunilor aparute între ei, înaintea CEx-ului PSD de acum doua saptamâni. Președintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca primariile sunt autonome si decid cati bani aloca pentru salarii si cati pentru dezvoltare, avertizand ca au si o responsabilitate privind deciziile pe care le iau, transmite corespondentul MEDIAFAX. Intrebat, miercuri, de presa, la Carei, judetul…

- Premierul are de gând sa îl remanieze pe ministrul Finanțelor, pe care îl banuiește ca face jocurile lui Liviu Dragnea. Președintele PSD refuza, în schimb, înlaturarea lui Ionuț Mișa. În partid exista nemulțumiri și fața de Lia Olguța Vasilescu. PSD…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca Legea pensiilor este doar "un pic amanata", pentru ca sa se faca "toate calculele necesare", in schimb anunta ca se va da ordonanta de urgenta pentru majorarea punctul de pensie. Vasilescu exclude ideea unui esec si a unei demisii. "Legea…