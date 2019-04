Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu va merge la consultarile de la Cotroceni de saptamana viitoare cu presedintele Klaus Iohannis pe tema situatiei din Justitie, dar a precizat ca de la PSD va merge o delegatie. El a adaugat ca va discuta cu liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat un nou atac la adresa refuzului presedintelui de a aproba bugetul, spunand, la Calarasi, ca banii pentru investitii in sanatate vor putea fi folositi abia dupa ce „lenesul de la Cotroceni“ va semna bugetul de stat pe acest an.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declatrat, duminica, la Calarași, ca reexaminarea legii bugetului de stat pe anul 2019 ar putea fi votata miercuri, urmând a fi retrimisa ”leneșului de la Cotroceni” pentru promulgare. ”Poate gaseste pe cineva sa-i ia mâna sa semneze”,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la Calarasi, ca sunt bani pentru investitii in programe pentru sanatatea romanilor, insa aceste sume vor putea fi accesate imediat dupa ce "lenesul de la Cotroceni" va semna bugetul de stat pe acest an. "Am inceput sa investim in infrastructura…

- Liviu Dragnea le-a declarat celor din PSD ca nu va candida la prezidențialele din decembrie! Insa, colegii au alte planuri. Vor ca președintele lor sa fie și președintele Romaniei.Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD, spune ce plan se pune la cale in formațiune. Dragnea trebuie sa candideze…

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, face o analiza politica despre jocurile care se vor face la prezidențiale. Petrache este de parere ca Liviu Dragnea nu va candida și nici nu va susține un alt candidat din PSD, in schimb Calin Popescu Tariceanu va fi candidatul coaliției. Pentru ca Dragnea…

- Joi, 10 ianuarie, Juncker va ține un discurs cu aceasta ocazie, la fel ca Viorica Dancila, prim-ministrul Romaniei, Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, și Donald Tusk, președintele Consiliului European. Pe 11 ianuarie, președintele Comisiei Europene va avea intalniri bilaterale…

- Președintele CE Jean-Claude Juncker va efectua o vizita la București in perioada 10-11 ianuarie cu prilejul inceperii oficiale a Președinției romane a Consiliului UE. Oficialul european va avea intrevederi cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, dar și cu Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, transmite…